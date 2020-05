Ferrol en Común llevará al pleno la adjudicación de puestos del mercado de Caranza y el servicio de conciliación para las familias

Ferrol en Común visitaba este martes el mercado de Caranza, donde su portavoz municipal Jorge Suárez confirmaba la presentación de una moción en el pleno ordinario de este jueves para la adjudicación de los puestos, porque “unha vez recepcionada a obra, a potenciación do comercio de proximidade, para que o producto local teña saída nunha economía circular é fundamental para darlle unha saída socio-económica fundamental a nosa cidade que está pasando momentos moi complexos.”

Para poder realizar esta adjudicación “tan so faltan trámites meramente administrativos” y esto sería “un impulso para o barrio de Caranza.” Desde Ferrol en Común agradecen el apoyo d los placeros y placeras “unánime”, esperando que los puestos “sexan adxudicados” recordando que “xa estaban sorteados mesmo antes do inicio da obra.”

Las obras de remodelación del mercado de Caranza “tiveron un resultado espectacular e creemos que vai mudar o barrio” dando una apariencia “que a día de hoxe non cumpre cos mínimos requerimentos de Sanidade”, pero que en las nuevas ubicaciones “vai a permitir que o producto teña mellor exhibición de cara ao público, e as persoas con dificultade na movilidade poidan acceder ao mercado.”

Jorge Suárez recordaba que esta obra fue adjudicada y empezada a realizarse en su etapa en la alcaldía “e agora recollemos os froitos que sementamos” que se suma a la inauguración de la Plaza de Armas y la pasarela de Santa Mariña “como tamén se está rematando Recimil, como tantas obras que agora que están rematando”, estando “orgulloso en poder poñer un granillo de area para que a cidade sexa máis sostible.”

Garantizar un servicio de conciliación a las familias

La segunda moción que presentará Ferrol en Común en este pleno ordinario será garantizar un servicio de conciliación a las familias “nuns momentos moi duros”, donde desde las administraciones “debemos traballar conxuntamente para tratar de buscarlles unha solución.”

Jorge Suárez comentaba que el gobierno municipal “que estaba paralizado pola crise da covid-19, parece que se deu conta de que hai que traballar conxuntamente”, pero sin embargo “volve a senda do unilateralismo.”

Ferrol en Común presenta esta moción para que “haxa unha atención especial aos coidados, que permitan a todas as familias poderse incorporar ao mundo do traballo nesta desescalada”, por lo que solicitan no solo la apertura de los campamentos de verano, como también que se habiliten pabellones de la ciudad “sempre cumprindo todas as medidas de seguridade, para así evitar que as familias non se vexan abocadas a arriscar os cuidados nos avós a avoas, que fan labores que exceden da súa capacidade.”

La formación agradece el trabajo que está realizando actualmente la concejalía de Bienestar Social “pero non está de máis darlle un impulso”, para que así los niños de la ciudad “teñan actividades que permitan o seu crecemento habitual e habilidades sociais”, esperando que el gobierno de Ángel Mato “non abandone o diálogo puntual establecido neste estado de alarma.”