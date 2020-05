O BNG pide medidas de impulso para a língua galega

O Bloque Nacionalista Galego defenderá no pleno de Ferrol unha moción na que propón medidas de apoio e fomento da língua galega. O BNG pide que o Concello promova a realización de campañas de dinamización lingüística e promoción do uso da lingua galega en diferentes sectores, dándolle especial importancia á infancia e á mocidade e insta ao goberno local a convocar o Consello Municipal da língua. Así mesmo instará a Xunta de Galiza a que adopte medidas económicas extraordinarias para apoiar o sector da cultura e do Libro en galego.

O BNG salienta na súa iniciativa que as políticas promovidas polo Partido Popular «están lonxe de contribuír o uso da lingua galega, máis ben están provocando todo o contrario, cuxo máximo emblema é o Decreto do plurilingüísmo. Este decreto prohíbe dar certas materias no idioma propio do país, furtándolle á mocidade a posibilidade de adquirir coñecementos en galego e, polo tanto, incumprindo co mandato de garantir que o alumnado teña o mesmo nivel de competencias nas dúas linguas oficiais«.

«Alén do decretazo, o Partido Popular segue traballando arreo na minorización do galego pois non hai máis que ver como o señor Núñez Feixoo xa se dirixe ao pobo galego en castelán nas súas comparecencias durante a pandemia provocada pola COVID-19. O presidente da Xunta, con esa actitude, só incide nos prexuízos cara á lingua galega. Por outra banda, vemos como as súas políticas van orientadas ao monocultivo do Xacobeo, mentres partidas orzamentarias para o fomento da lingua e da cultura galegas se viron drasticamente reducidas. Concretamente as políticas de fomento da lingua galega apenas superan os 8,5 millóns de euros cando en 2008 destinábanse 23 millóns de euros«, afirman dende o BNG.

Os nacionalistas solicitan que o Pleno do Concello de Ferrol «acorda dirixirse á Xunta de Galiza para que todos os membros do goberno galego respecten a lexislación vixente e empreguen a lingua galega en todas as súas manifestacións públicas, nomeadamente o seu Presidente«.