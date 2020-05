(DIFAS-20)Homenaje en Ferrol a los miembros de las FF AA. que dieron su vida por España y a los fallecidos por el COVID-19

En la explanada del Edificio “Sala de Armas” del Arsenal Militar de Ferrol, se ha celebrado a las 13.00 horas de este viernes un acto de homenaje a los miembros de las Fuerzas Armadas que dieron su vida por España, con el reconocimiento y recuerdo del personal militar y civil al servicio de la Administración Militar fallecido víctima de la pandemia y de todos nuestros compatriotas fallecidos, en el marco del Día de las Fuerzas Armadas de 2020. Fue presidido por el Almirante Jefe del Arsenal, VA. Antonio Duelo Menor.

Momentos antes se encontraban en la explanada el Comandante de la Fuerza de Protección de la Armada-FUPRO, general de Infantería de Marina Carlos Pérez-Urruti Pérez; Comandantes-directores de las Escuelas de Especialidades «Antonio de Escaño» y Esengra, Capitanes de Navío, Manuel Aguirre Gonzalez y Francisco Javier Vázquez Sanz; coronel jefe del Tercio del Norte de Infantería de Marina, Juan Riesta Botella; Director del Museo Naval, coronel de IM Manuel López Lariño,Jefes de Unidad, Comandantes de buques, Jefes de Jefatura y una representación de oficiales, suboficiales y personal de marinería de unidades basadas en Ferrol así como del personal civil.

A la una de la tarde llegó a la explanada el VA Antonio Duelo Menor que fue recibido por el Ayudante Mayor del Arsenal, Capitán de Fragata Carlos Sicre Romero. No se rindieron honores ante los diez días de luto nacional.

Comenzó el acto con la ofrenda de una corona de laurel ante una cruz de madera, en homenaje a los miembros de las Fuerzas Armadas que dieron su vida por España, con el reconocimiento y recuerdo del personal militar y civil al servicio de la Administración Militar fallecido víctima de la pandemia y de todos nuestros compatriotas fallecidos, en el marco del Día de las Fuerzas Armadas de 2020.

«Por la Patria morir fue su destino, querer a España su pasión eterna,servir en los Ejércitos su vocación y sino. No quisieron servir a otra Bandera, no quisieron andar otro camino. No supieron vivir de otra manera» El vicealmirante Antonio Duelo y subteniente Alberto Moreira García, cuyo hermano falleció recientemente como consecuencia de la enfermedad, han depositado una corona de laurel en el monumento a los caídos.

El capellán castrense Simón Agulla González entonó una oración «Que el Señor de la vida y la esperanza, fuente de salvación y paz eterna les otorgue la vida que no acaba, en feliz recompensa por su entrega». Se efectuó el toque de oración y al cesar éste se efectuó un disparo de salva de fusilería por un piquete de Marinería del Arsenal.

Y con este sencillo acto se dio por finalizado el mismo despidiéndose el VA Antonio Duelo de todos los asistentes.

CELEBRACIONES EN OTRAS ZONAS

Además de en Ferrol en la mañana de este viernes se ha llevado a cabo en diversas unidades de la Armada ubicadas en los entornos navales de Rota, Cartagena, Las Palmas de Gran Canaria y Madrid, el acto de homenaje a los miembros de las Fuerzas Armadas que dieron su vida por España, y de reconocimiento y recuerdo a todos los fallecidos víctimas de la pandemia COVID-19, en el marco del Día de las Fuerzas Armadas 2020.

Durante el acto de homenaje los oficiales generales que ostentan por delegación la representación institucional de la Armada, han celebrado en sus entornos geográficos respectivos, un sencillo pero solemne acto de recuerdo, depositando una corona de laurel en el monumento a los caídos.