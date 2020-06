Mato destaca el “esfuerzo” de los miembros de Protección Civil durante la crisis sanitaria y “su compromiso con la sociedad”

El alcalde de Ferrol, Ángel Mato, visitó ayer la central de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, en el parque Reina Sofía, acompañado por el concejal de Seguridad, Germán Costoya, para agradecerles a sus miembros su “trabajo y esfuerzo” durante la crisis sanitaria por la covid-19 y apoyar la campaña de captación de nuevos voluntarios que acaban de poner en marcha.

El regidor recorrió las instalaciones de la agrupación, la central de llamadas y las zonas de trabajo desde las que gestionan su labor. Aprovechó su encuentro con los miembros de Protección Civil para escuchar sus necesidades y destacar su “permanente compromiso con el conjunto de la sociedad”. Por su “entrega y dedicación a los demás tienen nuestra más sincera gratitud”, dijo Mato, que destacó la vocación “de servicio público” de sus miembros. Todos los ferrolanos “nos sentimos orgullosos de ellos, así como del cuerpo de Bomberos y de la Policía Local, que protegieron y siguen protegiendo a la sociedad ferrolana de la propagación de la covid-19”.

Numerosas campañas para frenar los efectos negativos de la pandemia

Desde que comenzara el estado de alarma decretado por el Gobierno central el pasado 14 de marzo, la agrupación de Protección Civil —actualmente hay activos 60 de sus 74 efectivos— lideró numerosas campañas. Una de las primeras en ponerse en marcha, recuerda el edil Costoya, fue “Se non podes, imos nos”, que ya realizó desde el inicio de la crisis cerca de 500 servicios a personas que se encuentran en aislamiento sanitario o tienen movilidad reducida y no pueden salir a comprar alimentos o medicamentos y tampoco tienen un familiar que pueda realizar dichas tareas. Los voluntarios de la agrupación repartieron diariamente menús preparados por la Cocina Económica a las personas más vulnerables de la ciudad y ayudan a los mayores que viven solos a contactar con sus familiares mediante videollamadas. A través de la campaña “Axuda con alimentos” gestionan la retirada de las donaciones de productos en establecimientos de la ciudad para el Banco de Alimentos Rías Altas, se encargan de la recogida y reparto de EPI (equipos de protección individual) entre diferentes colectivos de la ciudad, apoyan la ordenación del tráfico los fines de semana a lo largo de la Senda 8.000, prestan ayuda con la ambulancia a la central de urgencias 061 y también se implicaron en la gestión del albergue provisional que el Concello habilitó en la Casa do Mar, donde realizaron evaluaciones sanitarias a los usuarios. Una labor, detalló el concejal de Seguridad, desarrollado con “profesionalidad y entrega, por lo que tienen todo nuestro agradecimiento”.

Campaña de captación

Para solicitar información sobre sus campañas se puede llamar a los números de teléfono 981 320 000 y 698 126 700. La Agrupación de Protección Civil acaba de iniciar una campaña de captación de voluntarios que cuenta con el respaldo del Concello. Los requisitos mínimos para participar en el proceso de selección son ser mayor de 18 años (o de 16 se se cuenta con permiso paterno), carecer de antecedentes penitenciarios y tener cursada la enseñanza secundaria obligatoria o equivalente. Para obtener el documento de solicitud se puede contactar a través de cualquiera de las redes sociales en la que la agrupación tiene cuenta: WhatsApp o Telegram (698 179 927), Facebook (A.V. Protección Civil Ferrol), Twitter (AVPCFerrol) e Instagram (proteccioncivilferrol).