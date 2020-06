La biblioteca municipal de Mugardos abrirá de nuevo sus puertas a partir del lunes

La concejala de Cultura del Concello de Mugardos, Begoña Roldós, informó de que la biblioteca municipal abrirá sus puertas desde el día 8 de junio con horario de atención al público de 10.30 a 14.00 horas.

No será necesaria la solicitud de cita previa por parte de los usuarios y usuarias de la

biblioteca, simplemente habrá que guardar turno, respetando la distancia indicada en

el caso de producirse la coincidencia de dos o más usuarios y usuarias.

Las instalaciones de la biblioteca no estarán abiertas a la libre circulación de personas,

sino que habrá servicio de información, devolución y préstamo bajo demanda, por lo

que se pedirá al personal bibliotecario lo que se necesite, pero no accederán

directamente al fondo bibliográfico personas que no formen parte del personal

autorizado.

Está prevista también la instalación de un buzón de devoluciones en el exterior de las

instalaciones, con el cual podrían realizarse las devoluciones de los préstamos incluso

sin tener que guardar turno y a cualquier hora del día.