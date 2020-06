Valdoviño presenta a súa candidatura ao proxecto europeo Smart Rural 21

O Concello de Valdoviño presentou a súa candidatura á convocatoria europea Smart Rural 21, unha rede de pobos e zonas rurais que ten por obxectivo promover estratexias e solucións intelixentes aos problemas de despoboación. Das 224 candidaturas rexistradas en España, 5 teñen o seu orixe en Galicia e, unha destas, foi a do Concello de Valdoviño. Será a finais de xuño, en todo caso, cando se resolva a convocatoria confirmando finalmente as propostas aprobadas.

O despoboamento das zonas rurais e os pequenos núcleos de poboación é unha

preocupación tanto estatal como Europea. Reverter esta tendencia é un reto

compartido ante o que se require de grandes doses de innovación, planificación,

cooperación interadministrativa e, especialmente, vontade política.

Smart Rural 21 ten unha duración de dous anos e medio. Está coordinado polo Grupo E40 e apoiado pola Comisión Europea, coa finalidade de promover e inspirar aos pobos no desenvolvemento de estratexias intelixentes (Smart Villages) en toda Europa, a través do intercambio de coñecemento e un enfoque integral e participativo na planificación. Así mesmo, a participación no proxecto permitirá obter conclusións e apoiar as futuras intervencións da PAC na rede resultante de Smart Villages.

No marco deste proxecto, seleccionaranse 17 entidades poboacionais de toda Europa, que recibirán asesoramento e apoio técnico nas súas estratexias. Actualmente están preseleccionados 5 pobos de Irlanda, Finlandia, Francia, República Checa e Grecia. Os 12 municipios restantes seleccionaranse a través desta convocatoria que finalizou o 11 de maio.

A proposta de Valdoviño

A proposta de Valdoviño basea a candidatura nas oportunidades do ecoturismo, o surf e o importante tecido creado ao seu redor -sete escolas, servizos de coach, campings, aloxamentos e negocios surf friendly, así como a celebración do Pantín Classic-, o patrimonio natural e cultural, cunha programación descentralizada nas parroquias. Valdoviño coordínase ademais con outros concellos, como Narón e Cedeira, na promoción do Camiño de peregrinación a Santo André de Teixido, practicable a pé e tramos en bicicleta, e participa doutras iniciativas que poden diversificar actividades e desestacionalizar o turismo como son o proxecto á UNESCO do Xeoparque Cabo Ortegal que valoriza a riqueza xeolóxica de sete municipios da zona.

No caso de ser seleccionado o concello recibirá asesoramento técnico para poñer en marcha estratexias de desenvolvemento territorial e poderá visitar outras experiencias e aldeas intelixentes en similares condicións e que traballen en prol do desenvolvemento turístico sostible.

https://www.paisajetransversal.org/2020/05/convocatoria-Smart-rural-21 resultados-Espana- vaciada-pueblos-inteligentes-estrategias.html