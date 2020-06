Mario Castro, nuevo entrenador del filial masculino del CBCA

El filial senior masculino del Club Baloncesto Costa Ártabra, que volverá a competir en 3ª División, ya tiene entrenador. Mario Castro, habitual en los PDC Autonómicos de la Federación Gallega, será el encargado de llevar las riendas de un filial que la última temporada habría jugado las finales de ascenso de no ser por el parón de la pandemia.

Cuéntanos, ¿quién es Mario Castro y cómo ha llegado hasta aquí?

Mi vida ha estado ligada al baloncesto desde el momento en el que nos “conocimos” en minibasket, como jugador primero, pasando por el mundo del arbitraje durante tres años después y terminando por retomar mi actividad como jugador en el Recimil. De aquella, nos juntamos varios compañeros de equipo y comenzamos a sacarnos los cursos de entrenador. Como Recimil no tenía cantera, doy mis primeros pasos de la mano de Santiago Apóstol, donde había crecido durante mi etapa formativa como jugador. Tras un par de años entrenando allí a unos infantiles, de los que guardo mis mejores recuerdos y algunos los hemos visto jugando en nuestro club, aparece BBCA en la vida de todos y doy un cambio de club y de sección pasándome al femenino. Una corta etapa, pero intensa donde compaginaba en la medida de lo posible el estudio y trabajo con el baloncesto.

¿Tras haberte ganado el respeto como entrenador en formación, en qué momento te planteas dar el salto a categoría senior?

Realmente no es algo que haya buscado, ni hace unos meses me hubiese planteado, pero ha surgido la oportunidad y, valorándolo mucho, creo que es un buen momento para seguir creciendo y aprendiendo de mis compañeros, con una exigencia mayor en la base.

Viendo que el club tiene la intención de salir en EBA con el primer equipo, ¿qué supone para ti ser el entrenador del filial?

Cualquier persona que me conozca sabe que mi pasión como entrenador está en desarrollar a jugador@s, muy por encima de la competición en sí. Por lo que el hecho de entrenar al filial de un equipo que podría salir en EBA, y que tiene la intención de poner en valor a la gente de la cantera, supone un reto mayúsculo, pero a la vez creo que no habría ningún proyecto senior que me pudiese atraer más que este.

¿Como entrenador quién te ha marcado más (influencias, a quién sigues…)?

Mi influencia siempre ha estado en los entrenadores que he tenido cerca y, aunque suene a tópico, de todos los entrenadores que he tenido he aprendido cosas, pero me quedo más con los que visto de cerca siendo ya entrenador; Agustín Arcos, Roberto Rivera, Sandra Prieto, Oscar Barros o Carlos Vázquez han sido personas en las que me he fijado mucho porque como decía antes, aún siendo jugador ya tenía esa espinita clavada por ser entrenador. Además he sido entrenador ayudante mucho tiempo, y aquí debo destacar el gran año que pasé con Miguel Niebla, un aprendizaje constante. Si miramos a referencias ya profesionales, Jota Cuspinera y Moncho Fernández son mis debilidades.

Y para terminar, te dejamos pedir tres deseos para la próxima temporada.

Primero, con la situación actual que acabamos de pasar es fácil, pido que sea una temporada normal, entera, de septiembre a junio y sin virus. Segundo, salud para todo el club, llevamos varias temporadas con lesiones en jugador@s de cantera que no debería pasar nadie, y menos tan jóvenes. Tercero y último, que todos los entrenadores y jugadores cumplamos nuestros objetivos, que los del filial serán desarrollar a todos los jugadores para que puedan sumar en el primer equipo, y por supuesto, ganar el máximo de partidos posibles.