Abascal presentó a los candidatos de VOX para las autonómicas, entre ellos al ferrolano Ricardo Morado

El presidente de VOX, Santiago Abascal, ha proclamado este jueves que su partido tendrá «vigilado» al presidente de la Xunta y candidato a la reelección, Alberto Núñez Feijóo, y ha señalado que, si es llave de gobierno, «negociará», pero sin «garantizar» un eventual apoyo a la investidura del líder del PP.

Así lo ha trasladado en un acto de presentación de los cuatro cabezas de lista de la formación, el ferrolano Ricardo Morado Fajardo (A Coruña), Sonia Tejeiro (Lugo), María Jesús Fernández (Ourense) y Antonio Ramilo Rodríguez (Pontevedra). que concurren a las elecciones gallegas del 12 de julio, celebrado en una nave industrial de un polígono en Mos (Pontevedra), ante la que se congregaron varios jóvenes con banderas y pancartas antifascistas, al grito de «¡Reaccionarios y fascistas, fuera de Galicia!».

Abascal ha subrayado que los próximos comicios autonómicos son «una oportunidad histórica para mantener a Feijóo vigilado» y, aunque ha reconocido la dificultad de «ganar«, ha incidido en que VOX aspira a obtener «un gran resultado», una «presencia suficiente y significativa» para tener al líder del PP gallego «vigilado» y «que no esté constantemente mirando a las políticas nacionalistas e izquierdistas».

A ese respecto, ha alertado contra los «autoproclamados moderados» que, en realidad, «son radicales disfrazados», y ha afeado a Feijóo que critique la inacción del Gobierno central ante el cierre de Alcoa o los problemas de As Pontes, mientras «oculta que el PP tiene la misma agenda social, económica, política e ideológica que el PSOE en Bruselas». «Galicia fue parte fundamental del tejido industrial de España y ahora padece las políticas económicas suicidas del consenso ‘progre'», ha subrayado.

El presidente de VOX ha avanzado algunas de las propuestas de su partido para la Comunidad gallega: implantación del llamado ‘pin parental’, el cheque escolar y la libertad de escolarización «en español o gallego«, que el presidente Feijóo «niega» a los padres; medidas de apoyo a la familia y a la conciliación; ayudas al sector primario y para fijar población en el rural; o acabar «con las leyes ideológicas».

Según Abascal, Galicia sufre los mismos problemas que Cataluña «hace 10 ó 20 años» por las «continuas cesiones de Feijóo a los nacionalistas» y la estrategia del presidente gallego «es la misma que la de Rajoy: dejar hacer y dejar pasar el tiempo a ver si se cansan». «Ya vimos a donde nos han llevado en Cataluña, donde parece inexorable la desaparición del Estado», ha alertado.

POSIBLE APOYO AL PP

Cuestionado por los medios acerca de un posible apoyo a la investidura de Feijóo si VOX obtiene parlamentarios en Galicia, Santiago Abascal (que hace unas semanas se mostraba dispuesto a un acuerdo con el PP para evitar un gobierno de «extrema izquierda» en la Xunta) ha advertido de que su partido «no garantiza nada» a ese respecto. «Si los gallegos nos dan la llave del próximo gobierno, haremos valer nuestra representación, de manera templada (…) VOX negociará», ha aseverado.

Según ha señalado, las elecciones gallegas serán «difíciles» para VOX, porque tiene que «competir contra quienes hablan de la inutilidad» de votar a su partido. «Cuando Feijóo dice que VOX no tiene cabida, debe pensar que no hace falta en Galicia la defensa de la unidad de España, que no hace falta la libertad de los padres para educar, políticas en favor de la natalidad, o defender a los trabajadores frente a los globalistas», ha recalcado.

«Les decimos a los gallegos que, frente a las tentaciones nacionalistas, hay una alternativa, de unidad, de defensa de los trabajadores, de defensa de la libertad educativa, de una inmigración controlada y asumible (…), y Galicia será ‘verde’ más pronto que tarde», ha proclamado.

GLOBOS VERDES EN VARIAS LOCALIDADES DE GALICIA

El acto de Abascal en Mos se ha producido en una jornada en la que numerosos puntos de localidades de Galicia han amanecido ‘adornados’ con globos verdes en los que se podía ver el lema ‘Galicia é verde’, una frase que también ha podido escucharse en la presentación de los candidatos (en un vídeo en el que podía verse al presidente de VOX conversando con su abuela materna, gallega).

Precisamente, el PSdeG ha anunciado este jueves que denunciará ante la Junta Electoral esa «campaña de VOX», y ha criticado que «la ultraderecha utilice espacios y mobiliario público de las ciudades gallegas para colgar globos verdes» y hacerlo «sin permiso».