El PP urge el pago de los convenios y las ayudas a los clubes y entidades deportivas

El concejal del Grupo Popular, Ricardo Aldrey Rey, solicitó hoy en la comisión de Cultura, Educación y Deportes que se proceda al abono de las subvenciones del 2019 que todavía no se han pagado a varias entidades deportivas. “Estamos a mediados del 2020 y algunos clubes y entidades todavía no han cobrado las subvenciones del 2019, algo que no logramos entender”, denunció Aldrey Rey.

Ferrol es una ciudad que ha destacado siempre en el ámbito deportivo por la cantidad de clubes de diferentes disciplinas, los numerosos equipos de deporte base, que son una cantera importante, y por los logros deportivos tanto a nivel individual como en deportes en equipos. “Debemos apostar y apoyar a nuestros clubes y deportistas, valorar sus esfuerzos y animarles a seguir consiguiendo nuevos logros, convirtiéndose en abanderados de Ferrol”.

Por eso, el concejal popular demandó «que se lleven ya a pleno y con consenso, para que todos podamos aprobarlas, las subvenciones nominativas del 2020, al igual que se ha hecho ya con las subvenciones destinadas a entidades sociales. Hace meses anunciaron que iban a llevarlas a pleno y seguimos en stand-by, los clubes no pueden seguir con esta incertidumbre de saber si contarán con ayudas o no antes del inicio de la nueva temporada«, señaló Aldrey Rey. “Somos propositivos y constructivos pero también tenemos la obligación de decir la verdad sobre la falta de gestión del Gobierno municipal”.

Con respecto a las subvenciones de libre concurrencia del 2020, «hoy nos presentaron la propuesta de las bases pero los clubes tardarán aún algún tiempo en poder solicitarlas, y en relación a las del 2019 el Gobierno municipal reconoce la dificultad de poder abonarlas al haber pasado ya el ejercicio sin haberlas convocado. Es otro ejemplo más del abandono que sufren las entidades deportivas por parte de este Gobierno, una situación que afecta al desarrollo de sus actividades y condiciona, en algunos casos, la programación de las mismas al no saber si contarán con ayudas. La colaboración con los clubes es fundamental para seguir potenciando el deporte en nuestra ciudad”, insistió el popular.

Apertura instalaciones deportivas

Aldrey Rey aprovechó además la comisión para demandar al Gobierno local la apertura de las instalaciones deportivas de A Malata, al igual que en la mayoría de las grandes ciudades de Galicia ya están abiertas este tipo de instalaciones.

Después de un mes en desescalada y ya en fase 3, pudiéndose utilizar las instalaciones deportivas con las garantías debidas, los deportistas deberían poder entrenar y utilizar las pistas de atletismo, de tenis y padel pero en Ferrol siguen cerradas. “Tenemos que lamentar la falta de diligencia del Gobierno de Mato porque van pasando las semanas y no hay medidas de seguridad para poder usar estas instalaciones que mantienen cerradas, lo que supone un perjuicio para los deportistas profesionales que siguen sin poder entrenar en las instalaciones municipales«, denunció el concejal Ricardo Aldrey.