Marc García se incorpora a O Parrulo Ferrol

Primera incorporación a O Parrulo Ferrol en esta nueva temporada 2020-2021, la del portero Marc García.

Marc García nació el 29 de junio de 1998 en Barcelona y procede del Real Betis Futsal, donde milito esta temporada en la cual consiguió el ascenso a la Primera División, como también contribuyó a la clasificación de los béticos para la final a cuatro de la Copa del Rey.

Previamente formó parte del Esportiu CCR. En su palmarés, además, está el Campeonato de España sub-19 que consiguió con la selección catalana.

– ¿Qué te motivó para formar parte de O Parrulo Ferrol?

El hecho de jugar en Primera División me motivó, pero también me animó a fichar las llamadas que tuve desde O Parrulo Ferrol, que me transmitieron mucha confianza en mí y eso, definitivamente, ayudó mucho a que haya firmado.

– ¿Qué esperas aportar al equipo en esta nueva temporada?

Pese a ser un portero joven y carecer de experiencia en Primera División, soy una persona que tiene muchas ganas de seguir mejorando día a día como profesional. Quiero aportar estas ganas y transmitir esa ilusión por lograr los objetivos.

– ¿Cuáles son tus objetivos personales en esta temporada?

Seguir mejorando y creciendo día a día, tanto en el aspecto profesional, como personal. Esto pasa también por el aspecto profesional intentar jugar los máximos minutos posibles.

– ¿Tienes algún sueño que quieras conseguir en esta etapa?

El hecho de jugar en Primera División ya es un sueño para mí y forma parte de este sueño cumplir los objetivos que se proponga el club. Esta es una temporada ideal para mí, el poder debutar y jugar en Primera División, como también conseguir los objetivos del club.

– ¿Algún mensaje para la afición en esta nueva temporada?

En un club como O Parrulo Ferrol, por lo que he visto, la afición es muy importante, la masa social es brutal y muy importante para el club. Pese a las circunstancias que hay hoy en día, porque no sabemos lo que nos va a deparar en el futuro, que sigan ilusionados con la temporada que viene, seguro que será muy bonita.