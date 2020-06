Un proyecto sobre retinografías, del CHUF, es el ganador en la I edición de los premios de Innovación en Salud en Galicia

El proyecto Desarrollo del uso del Smartphone para retinografías en el Área Sanitaria de Ferrol del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol y la Sociedad Gallega de Telemedicina fue el finalista en la primera edición de los Premios Innovación en Salud del Sistema Público de Salud de Galicia, que en la mañana de este miércoles se retransmitía en directo desde el salón de actos de la Consellería de Sanidad en Santiago de Compostela, a través de los canales de la Agencia de Conocimiento en Salud ( ACIS). Esta primera edición de los Premios de innovación en Salud pretende poner en valor aquellas ideas innovadoras que tienen potencialidad para entrar en la Plataforma de Innovación Sanitaria.

Esta Plataforma es una herramienta para que los profesionales del sistema sanitario público gallego, pacientes, cuidadores, empresas y demás perfiles implicados en el sector de la salud acerquen sus ideas de mejora o proyectos. La Plataforma de Innovación recoge, valoriza y acompaña estas ideas o proyectos con el fin de convertirlas en proyectos con resultados aplicables a la realidad cotidiana de la práctica asistencial, y extenderlos a todo el Sistema Público de Salud de Galicia.

El proyecto premiado

La coordinadora del proyecto premiado, la especialista en Oftalmología del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol, Nuria Olivier Pascual, intervenía en directo en la sesión tras la mención del premio, y en nombre de todos los implicados, dos compañeras especialistas en Oftalmología, Dolores Álvarez y Rosa Arroyo, residentes de Oftalmología del área Sanitaria ferrolana, y un ingeniero industrial, Mario Musicó Cortés.

Este proyecto fue escogido entre 70 presentados en toda Galicia. Este mismo proyecto ya había sido destacado el pasado noviembre a nivel nacional como una de las Mejores Ideas 2019 de Diario Médico en la categoría de Salud Digital y Tecnología.

Retinografías con el móvil

Oftalmología considera que la exploración del fondo de ojo de un paciente es una actividad relevante en el día a día sanitario, tanto en el ámbito de los centros de salud como, por ejemplo, en pacientes ingresados en el hospitalario. El hecho de poder enviar las imágenes a un profesional especializado facilita y dinamiza el diagnóstico, evita desplazamientos, y facilita la accesibilidad al paciente. En esta línea, destacar que los profesionales de este área sanitario fueron de los primeros en aplicar la telemedicina la esta especialidad, y fue de las primeras áreas también en dotar a los centros de salud de retinógrafos para poder activarla.

Desde hace algún tiempo, se pueden hacer fotografías de fondo de ojo con la ayuda de smartphones, una gafa de oftalmoscopía de 20 o 28 dioptrías, y gotas de dilatación de las pupilas; y, de esa manera, es posible obtener una información reproducible, donada de conseguir, y con un sistema más ligero y manejable que el propio retinógrafo. Aprovechando esas experiencias, y como indican en el proyecto galardonado, “establecemos un plan para intentar implantar esta manera de exploración nos nuestros centros con los residentes, los profesionales de Urgencias y otros interesados».

Una de las limitaciones de la técnica es que resulta complejo alinear la gafa y el móvil para hacer la captura y requiere entrenamiento. Se tienen desarrollado diferentes dispositivos pero, indican “quisimos hacer un dispositivo más versátil que los disponibles, más fácil de usar”, por lo que, con la ayuda de un ingeniero industrial, se hicieron unos prototipos, uno de ellos que además se adapta a una amplia gama de teléfonos. “El dispositivo funciona y se emplea de rutina en la urgencia y con algunas especialidades“, describen. Desde entonces, se han realizado también varias actividades formativas y talleres, y se presentó un curso de formación continuada en el encuentro anual de la Sociedad Gallega de Oftalmología, el pasado año.

Se mejora así el proceso diagnóstico de aquellos pacientes que no pueden hacer una retinografía convencional bien por no disponer de ella, o por su estado en general. Permite la telemedicina, el envío de imágenes del fondo del ojo en nuevos contextos lisa y llanamente y económico. Además, este proyecto tiene un valor añadido de solidaridad para las personas implicadas, ya que profesionales del Servicio de Oftalmología del Complejo ferrolano colaboran habitualmente con Organizaciones No Gubernamentales, y el empleo de estos dispositivos puede ser de grande utilidad para hacer fondos de ojo en las campañas que realizan en países en vías de desarrollo.

Telemedicina en Oftalmología en el Área

La Teleoftalmoloxía está activa en Ferrol desde el año 2009. En ese año de implantación, se hacían 628 retinografías para teleconsulta, y, en la actualidad, las teleconsultas son en torno a unas 4.300 en un año. La retinografía es una fotografía en color de la retina, que está situada en la parte posterior del ojo. Entre otras muchas indicaciones, realiza el acribillado en el caso de la retinopatía diabética, que es la afectación de la retina polvo causa de la diabete o de la hipertensión. Además de esta alteración de los vasos sanguíneos, que se suene presentar en pacientes diabéticos o hipertensivos de larga duración, se emplea también para #cualquier otra patología que pueda afectar a la vascularización de la retina, como las trombosis arteriales o venosas, y la degeneración Macular Asociada a la Edad ( DMAE).

Los pacientes que resultan más beneficiados son por lo tanto los que tienen patologías crónicas, como la citada diabete, que además, en gran parte de los casos están polimedicados, precisan acudir con frecuencia a los servicios médicos, y en las que la revisión periódica puede evitar complicaciones. Antes de la incorporación de la telemedicina, esta prueba tenía que se realizar en las consultas externas de Oftalmología, puesto que los retinógrafos estaban solo en este ámbito de atención. El desarrollo del plan de implantación de la teleoftalmoloxía, y la incorporación de los retinógrafos mudó esta situación. Ahora, este proyecto premiado muestra la inquietud de este servicio por mejorar y facilitar aun más las tareas en beneficio de los y de las pacientes.