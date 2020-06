Pepe Moreno continuará en el Club Baloncesto Costa Ártabra

José María “Pepe” Moreno (Ferrol, 1999) y el Club Baloncesto Costa Ártabra llegan felizmente a un acuerdo y prolongarán relaciones por una temporada más en la primera participación en liga EBA del club.

Llegado al club tres temporadas atrás y, al igual que Pablo Cal, comenzando su etapa ártabra desde el filial. Pepe ha conseguido evolucionar su juego y físico hasta conseguir ser un referente del primer equipo.

El ferrolano quiso destacar que “siempre he jugado al baloncesto, como el deporte que más me gustaba, pero he de reconocer que desde mi llegada al club y el encontrarme con jugadores como Cal, David e Isma, he pasado a disfrutarlo y sentir una unión de equipo que no recordaba antes”.

Acerca de su renovación menciona que “no he tenido dudas en seguir, la confianza que he recibido aquí por parte de entrenadores, compañeros y toda la estructura me ha llevado a ver mi mayor crecimiento y la mejor manera que tengo de mostrar mi gratitud es comprometerme al proyecto”.

Un proyecto de Ferrol al que Pepe se suma comentando que “tras el pasado de baloncesto que hubo en Ferrol no hace tanto tiempo, me alegra el volver a traer un pequeño pedazo de lo que era e ilusionarnos. Dando valor a que con la gente de la zona se puede competir y, aunque no considere que sea un referente para los niños, que la cantera ferrolana tenga un pequeño reflejo en el que fijarse”.

Carlos Cotovad muestra que “la capacidad de mejora que ha tenido Pepe durante la etapa en el club ha sido enorme, llegando con determinadas carencias que ha trabajado poco a poco hasta convertirse en un jugador fundamental en la rotación”.

Sobre el papel en pista “en una liga donde la posición del ala pívot es muy codiciada, la figura de Pepe, que tiende a ser un alero, nos abrirá muchas opciones con su buena mano exterior y, sumada a su cambio físico, aportará dureza en la zona como ya vimos esta temporada.”

De este modo, Pepe se convierte en la tercera pieza del proyecto, garantizando una de las posiciones interiores, mientras el club trabaja en rellenar el resto de la plantilla.