«Las FF AA se han puesto a disposición de la sociedad española y la gallega dando lo mejor de sí mismas»(Delegado Gobierno en Galicia)

(Gráficas-Galicia Ártabra-mde-delegación gobierno)-El delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada de Azpiazu, ha agradecido el papel de la Armada en la Comunidad gallega dentro de la Operación Balmis de lucha contra la expansión del coronavirus. Así se lo ha trasladado en la mañana de este miércoles personalmente al responsable del Arsenal Militar de Ferrol, el vicealmirante Antonio Duelo Menor y al General Comandante de la FUPRO, General de Brigada de Infantería de Marina Carlos Pérez-Urruti Pérez.

A las doce de la mañana de este miércoles llegó al Quartel de Dolores, sede del Tercio del Norte de Infantería de Marina, en Batallones, el delegado del Gobierno, quien fue recibido por el VA Antonio Duelo; el general de la FUPRO, Carlos Pérez-Urruti; el coronel del Tercio del Norte, Juan Ruesta y la subdelegada del Gobierno en A Coruña, Pilar López Rioboo.

Tras ser saludado por un piquete pasó al interior de las instalaciones militares en donde se encontraban los directores de las Escuelas de Especialidades de la Armada «Antonio de Escaño» y Esengra, Capitanes de Navío, Manuel Aguirre González, y Francisco Javier Vázquez Sanz; el comandante de la 31 Escuadrilla de Escoltas, Capitán de Navío Santiago Vila Barrón; y el Teniente Coronel del Tercio del Norte, Víctor Hugo Blanco Urgorri.

LA LABOR EN LA OPERACIÓN BALMIS

El delegado y acompañantes se dirigieron a la antesala de la Biblioteca de Oficiales en donde tomó la palabra el general Pérez-Urruti quien brevemente expuso la labor desarrollada durante la operación Balmis destacando que «los militares nos hemos sentido muy valorados por los ciudadanos». «La Armada lo ha ofrecido todo y el Tercio del Norte, la Armada en general, han hecho un gran esfuerzo colaborando con el pueblo».

Seguidamente el coronel Ruesta Botella ofreció amplios datos de la participación de las fuerzas del Tercio del Norte junto con las de las escuelas, Arsenal y buques de la Armada.

Comentó como esa participación se realizó con personal, y medios como vehículos, camiones de transporte e incluso una uvi móvil dispuesta las 24 horas.Se colaboró en la instalación de 24 camas, cedidas por la «Escaño» en la antigua Casa del Mar, y de activaron por si fueran necesarias ,en las instalaciones del Cuartel, 48 camas para casos de urgencias

Indicó que se ofreció la colaboración a 60 ayuntamientos de la provincia para desinfecciones y presencia.Solamente 5 dijeron que no era necesario el apoyo al contar con suficientes medios. El de san Sadurniño indicó que «militares no hacían falta en ese ayuntamiento». No se pudo actuar en todos, pero «hasta donde se pudo llegar fue muy satisfactorio ver como la gente se volcaba con nosotros y nos aumenta la satisfacción del deber cumplido», señaló el coronel del Tercio .

Insistió en el buen entendimiento entre todos los miembros de la Armada y como desde un principio se había creado una compañía de apoyo con personal de las Escuelas, Tercio, Arsenal y Comandes 31. «La Armada tuvo una gran participación en la operación Balmis».

Concluyó la exposición del coronel resumiendo que «el personal estuvo y está muy motivado por la buena recepción por parte de los civiles. Destacar la Coordinación con los Cuerpos de Seguridad del estado y Policías Locales, no hubo problemas que reseñar, y el que fue una operación eficiente con bajos costes y con resultados positivos».

MINUTO DE SILENCIO

Seguidamente el delegado del Gobierno y demás autoridades militares se dirigieron al Patio de Armas en donde se encontraba formada una representación de los militares que participaron en la operación Balmis.

Un trompeta interpretó durante un minuto «el silencio», unos momentos de emoción y de recuerdo para todos los fallecidos afectados por la pandemia.

Javier Losada de Azpiazu se dirigió a todos los presentes destacando la labor desarrollada y el agradecimiento de todos los españoles por el servicio a la Patria, «habéis cumplido con vuestro lema de Valientes por tierra y por mar».

El delegado del Gobierno ha repasado las actuaciones que han desarrollado durante la vigencia del estado de alarma y en las que han llegado a participar todas las Unidades de la Fuerza de Protección de la Armada. Javier Losada ha significado que esta movilización ha permitido responder a cada una de las demandas solicitadas en materia de seguridad, apoyo logístico y apoyo sanitario “donde hiciera falta y en el momento justo”.

En lo que respecta a la vigilancia, ha sido fundamental el trabajo de la Fuerza de Protección de la Armada (FUPRO), cuyo cometido habitual es proporcionar seguridad física a las unidades de la Armada. En la Operación Balmis han puesto sus efectivos al servicio de la sociedad civil desplegando patrullas de policía naval en coordinación con las policías nacional, local y Guardia Civil. Su trabajo ha sido el de apoyar en la vigilancia de las medidas de confinamiento. El total de este trabajo asciende a 134 actuaciones de presencia en 47 ayuntamientos, con especial actuación en la comarca de Ferrol.

El delegado del Gobierno ha reiterado que “en esta crisis sanitaria las Fuerzas Armadas se han puesto a disposición de la sociedad española y la gallega dando lo mejor de sí mismas: su experiencia, profesionalidad y capacidad de entrega al servicio de los ciudadanos”, “y todo con un objetivo único: contribuir a salvar vidas”.

En cuanto al apoyo logístico, la Infantería de Marina se ha puesto a disposición de instituciones y ayuntamientos para desarrollar actividades de distribución de alimentos, traslado de ciudadanos y otras. El delegado del Gobierno ha querido destacar su trabajo para habilitar en la Casa del Mar de Ferrol un albergue provisional para personas sin techo.

Por último, en el apoyo sanitario, personal de cuatro recintos militares recibieron formación para efectuar tareas de limpieza y desinfección en exteriores de instalaciones y servicios públicos. En concreto, efectivos de las escuelas Antonio de Escaño y de A Graña, de la 31ª Escuadrilla de Escoltas y del Arsenal Militar afrontaron estas tareas, que se desarrollaron en colaboración con los ayuntamientos y que sumaron un total de 23 jornadas.

El trabajo de las Fuerzas Armadas y el del resto del sector público, ha apuntado el delegado, es ejemplo de la importancia de tener un Estado fuerte, con recursos y capacidad de respuesta unida ante crisis de gran magnitud como la pandemia del coronavirus.

Cerró el acto el general Carlos Pérez-Urruti Pérez quien también agradeció el esfuerzo de todos los presentes y sus compañeros que han dejado muy alto el pabellón de la Armada y han demostrado su valor en apoyo a la ciudadanía. El general hizo entrega al delegado del Gobierno de un recuerdo de la operación Balmis

VISITA AL ACUARTELAMIENTO

Finalizado el acto se ofreció en el Patio de Armas una demostración por parte de la Unidad Cinológica del Tercio del Norte y de los Equipos Operativos de Seguridad (EOS) y se pudo visitar y una exposición estática de material de los EOS y de la Policía Naval.

Seguidamente también se asistió a una demostración del simulador de tiro en Fontelonga y en el despacho del coronel firmó en el libro de honor recibiendo de manos de Ruesta Botella de un recuerdo de la visita a la unidad.