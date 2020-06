Izzy Fernández seguirá una temporada más en el CBCA

Ismael Fernández (Tarragona, 1993) y el Club Baloncesto Costa Ártabra extenderán su relación por una temporada más, en la que será su tercera temporada en el club.

Izzy será la primera incorporación con experiencia en liga EBA. El base jugó en equipos como el antiguo Ferrol CB, Club Ourense Baloncesto o Basquet Menorca.

Acerca de la temporada, Isma comenta que “a todos nos hubiese gustado terminar la temporada y haber jugado una fase final. Parece idílico que todos comenten el buen ambiente y la unión de este grupo, pero eso es así y pensando en la vuelta tras la pandemia lo que más echamos de menos es volver a estar juntos”.

Tras haber pasado por la peor lesión de su trayectoria opina que “fueron momentos difíciles, donde tenía la suerte que mi ansia de baloncesto la aliviaba entrenando en la cantera. Planteándome dejar de lado el deporte y que, gracias al apoyo e ilusión del club, conseguí retomar la actividad”.

De cara a la próxima temporada, “estoy tan integrado en el club que no me planteaba otra cosa más que apoyar el proyecto. Llegué porque aquí estaban mis amigos, y ahora es mi segunda familia. La liga nos va a exigir más, pero menos de lo que muchos creen, me gustaría y quiero pensar que los jugadores comarcales que nos pueden dar un plus de nivel se dejaran arropar y hagamos un proyecto estable”.

Carlos Cotovad hace incapié que “Isma es una de las piedras angulares del proyecto, esta es su segunda etapa en el club y ya no es la promesa de la primera etapa, volvió para liderar y es una realidad en el proyecto”. Dentro de la cancha, “nos dará experiencia en la categoría de la que no iremos sobrados, es una ayuda inestimable para los jóvenes del grupo y en el apartado estadístico sus puntos serán clave”.

Con Isma ya son cuatro los jugadores los renovados, por el club que claramente apuesta por la continuidad.