Las hojas de varios de los tilos de la Plaza de Armas empiezan a secarse y al paso del día a día aumenta el problema.

En la mañana de este jueves varios trabajadores de la empresa responsable de la atención a Parques y Jardines se dedicaron a regar las zonas del tronco de algunos de los tilos ya que al parecer el agua de lluvia no les llega a las raices, todo ello porque la impermeabilidad del terreno en la superficie de la Plaza no permite que el agua baje a zonas inferiores.

¿Soluciones?, de momento el riego a pie de tronco, después..o cercar las zonas de los árboles retirando el actual pavimento y rellenándolas de tierra o realizar unas catas al pie de los troncos y regarlas de vez en cuando..o, para eso está los técnicos.

Pero lo que no se puede consentir es que no se tuviera en cuenta lo que podría ocurrir, que ha ocurrido, aunque esto no pone en menosprecio la obra general realizada en la Plaza