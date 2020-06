El coronel Sanz Alisedo toma el mando del Tercio del Norte de Infantería de Marina

(fot. Galicia Ártabra-mde)-En la mañana de este viernes, día 19, se ha celebrado en el Quartel de Dolores, en Batallones, el acto de relevo y entrega de mando del Tercio del Norte de Infantería de Marina por parte del coronel Juan Ruesta Botella al también coronel José María Sanz Alisedo, en presencia del Comandante de la Fuerza de Protección de la Armada, general de brigada de Infantería de Marina, Carlos Pérez-Urruti Pérez. Un acto muy austero debido a las normas ante el Covid 19.

La avenida central al Cuartel se encontraba engalanada con banderas nacionales y ante el noble edificio se habían situado dos cañones pertenecientes a la fragata «Santa María Magdalena» que naufragó en Viveiro en 1810

En el patio de Armas se encontraban algunas autoridades y representaciones, que desearon acompañar al coronel Ruesta en su despedida si como saludar al nuevo coronel, Sanz Alisedo que en estos momentos desempeñaba el cargo de Jefe del Estado Mayor de la Fuerza de Protección de la Armada-FUPRO, entre ellas, el General Jefe de la Guardia Civil de Galicia, Luis Francisco Rodríguez Martínez el general jefe de la Brilat, Luis Cortés Delgado; el delegado de Defensa en Galicia, coronel del Ejército de Tierra Antonio Bernal Martín; Coronel Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de A Coruña, Francisco Javier Jambrina Rodríguez; Jefe Superior de la Policía en Galicia, José Luis Balseiro Vigo; parlamentario gallego y portavoz del grupo municipal del Partido Popular en Ferrol, José Manuel Rey Varela:Comisario Jefe de Ferrol-Narón, Jorge Rubal Pena; director de Navantía Ría de Ferrol, Jorge Filgueira Ameneiros; Directores de Escuelas de Especialistas; jefes de dependencias y buques; «amigos de la Infantería de Marina»; director del Museo Naval, coronel de Infantería de Marina, Manuel López Lariño; coronel de Infantería de Marina Domingo Torres; así como diversos mandos de la Armada, Ejército de Tierra y Guardia Civil.

A las doce menos cinco la Bandera Nacional se incorporó a la Formación de miembros de Infantería de Marina formados en el Patio de Armas, una compañía de honores al mando de Capitán Luís Ángel Yusta López. Se le rindieron los honores de ordenanza.

Ya a las doce hizo su entrada en el Patio de Armas el general Carlos Pérez-Urruti Pérez acompañado por el coronel del Tercio Norte, Juan Ruesta al que también se le rindieron los honores de ordenanza interpretando la unidad de Música la «Marcha de Infantes» y pasó revista a las fuerzas a los sones de la marcha «coronel Pérez-Urruti» compuesta por Luis García Cortizas, Director de la Unidad de Música del Tercio Norte de Infantería de Marina, dedicada el General de la Fuerza de Protección de I.M. (FUPRO) dirigiéndose al podio instalado en la zona principal del patio.

Minutos después , según el protocolo, hizo acto de presencia el alcalde de la ciudad, Ángel mato, que fue recibido por el general Pérez- Urruti

Reconocimiento y nombramiento

El acto se inició con la lectura de las resoluciones por las que cesa como comandante del Tercio del Norte el coronel Juan Ruesta Botella, y por la que se nombra nuevo comandante al coronel José María Sanz Alisedo.

Por parte del general Pérez-Urruti Pérez se pronunció la fórmula de reconocimiento de mando «De Orden de S.M. el Rey se reconocerá al coronel de Infantería de Marina , don José María Sanz Alisedo, como comandante del Tercio del Norte respetándole y obedeciéndole en todo lo que mandare concerniente al servicio militar. ¡Viva España!».

A su vez el nuevo coronel efectuó el acto de juramento «Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de coronel comandante del Tercio del Norte con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado».

Tras el juramento el comandante cesante hizo entrega del bastón de mando al coronel Sanz Alisedo fundiéndose en un fuerte abrazo.

Seguidamente se cantó el Himno de la Infantería de Marina y se despidió a la Bandera Nacional con los honores de ordenanza, dándose por finalizado el acto.

Ser ferrolano

En un breve encuentro con representantes de los medios de comunicación el coronel Ruesta dirigiéndose al Director de Galicia Ártabra, Pedro Sanz, le indicó que había recogido sus palabras en el momento en el que tomó posesión de su cargo (palabras que también le había dirigido al hoy general Pérez-Urruti y que repitió al nuevo coronel). «Me dijo que pensara en ferrolano, que fuese un ferrolano más y que la ciudadanía se lo agradecería, y efectivamente así he tratado de actuar, pensando en Ferrol, en sus gentes, apoyando en todo lo que se me solicitó, siendo uno más, y ahora siento pena , realmente, al abandonar esta ciudad que tan bien me aceptó, me voy con el deber cumplido, servicio a Ferrol y servicio a España».

Indicó que su nuevo puesto se encuentra en Madrid en el Ministerio de defensa, pero nunca olvidará sus años en esta ciudad.

Por su parte el nuevo coronel, Sanz Alisedo destacó la labor de Ruesta Botella «deja como se suele decir el pabellón muy alto, deja el Tercio en magníficas condiciones, solo me corresponde la continuidad. Ahora ya estamos finalizando la operación Balmis en la que hemos participado y ya estamos preparándonos para la operación Centinela para velar por los intereses de Galicia «.

Destacó que «este acto de toma de posesión del cargo y mi jura de bandera, han sido los más sobresalientes en mi vida militar, espero cumplir con mi cometido al igual que lo ha hecho el coronel Ruesta».

Entrega de mando

Durante la jornada también se celebró el acto de la firma de la entrega de mando por parte del coronel Ruesta Botella al también coronel y nuevo jefe de la Fuerza, Sanz Alisedo. Estuvo presidido por el general Pérez-Urruti Pérez.

Misa y bendición de imagen

Previamente a las once de la mañana se ofició una misa, con asistencia voluntaria, en el salón de actos del acuartelamiento. Fue concelebrada por el vicario de zona, José María Pérez Martínez y capellán del Tercio del Norte, Adolfo Sendón.

En la homilía el vicario hizo alusión a la festividad del día, el Corazón de Jesús, y al patrono de la Infantería de Marina, San Juan Nepomuceno, cuya celebración corresponde al 16 de mayo y no pudo celebrarse a causa de la alarma por el coronavirus.

Destacó la importancia del Cuerpo, el valor de sus integrantes, y pronunció unas palabras de despedida al coronel Ruesta y de bienvenida al coronel Sanz Alisedo. Aprovechó también para despedirse puesto que en fecha breve tiene que ocupar un nuevo destino en la vicaría castrense en Madrid.

Asimismo durante el acto religioso se procedió a bendecir la imagen de San Juan Nepomunceno, que se instalará en la capilla del Cuartel y que ha sido tallada por el soldado Daniel Fustes.

Al final de la Eucaristía un grupo de miembros de la Unidad de Música interpretaron el himno del Patrón y la Salve Marinera.

San Juan Nepomuceno

San Juan Nepomuceno o Juan de Nepomuk (1340-1393), es el santo patrón de Bohemia (República Checa). Según cuenta la historia, el santo era el confesor de la reina de Bohemia y se negó a romper el voto de secreto de confesión, siendo el primer santo en recibir martirio por este motivo.

Por Real Orden de 1731 se dispuso, sobre la base de los Batallones de Marina, la creación del llamado Batallón de Barlovento. A dicho batallón se le puso bajo la protección de la Virgen de Guadalupe cuando estuviese de guarnición en América y de San Juan Nepomuceno mientras permaneciese en la Península.

Este patronazgo se transmitió a todos los batallones del Cuerpo y así consta en comunicación de 16 de mayo de 1758 del Capitán General de la Armada Juan José Navarro, marqués de la Victoria, refrendándose el mismo por Real Orden de 18 de marzo de 1878, que confirma a San Juan Nepomuceno como Patrono del Cuerpo de Infantería de Marina, y dispone que sea día de gala el 16 de mayo, fecha en la que se celebra su festividad.

El coronel Sanz Alisedo

El coronel José María Sanz Alisedo nació en Madrid en 1966. Ingresó en la Escuela Naval Militar en 1987, obteniendo el despacho de teniente en 1992. Pertenece a la promoción 122 del Cuerpo de Infantería de Marina.

La primera parte de su trayectoria profesional la desempeñó en el Tercio Armada y Tercio del Sur, unidades en las que ejerció el mando de varias compañías y fue 2º comandante del Grupo de Armas Especiales.En esta época obtuvo la especialidad complementaria de artillería y coordinación de fuegos y la aptitud de zapador, y participó en operaciones en Bosnia-Herzegovina, Centroamérica y Haití.

Ya en el empleo de comandante realizó el curso de Estado Mayor de las FAS, tras el que desempeñó destinos en el mando de Operaciones y en el Estado mayor de la Armada. Ascendió a teniente coronel en el año 2013 pasando destinado al gabinete del AJEMA, tras lo que mandó el Batallón del Cuartel General del TEAR. Al finalizar el mando fue destinado a la Jefatura de Personal y ascendió a coronel en julio de 2019 habiendo desempeñado desde entonces el puesto de Jefe de Estado mayor de la Fuerza de Protección. Autor de la obra «Uniformes de la Armada, tres siglos de historia» (tres volúmenes). Está casado y tiene dos hijos.