Los feriantes se manifiestan por la calles de Ferrol

Durante la mañana de este sábado los ferrolanos pudieron contemplar como por las calles de la ciudad circulaba una caravana de protesta en la que participaban los feriantes de la zona de Ferrol y de a Coruña para protestar por la situación en la que se encuentran a causa del covid-19 y a la falta de ayudas ante la suspensión de las fiestas por lo que su actividad se encuentra «a cero«.

Alegan que muchos de ellos son autónomos, aunque otros estaban pendientes de contrataciones de cara al verano y no pueden disfrutar de subvención alguna, «Nosotros no hemos buscado esta situación-señalaban a un redactor de galicia Ártabra- nos encontramos en total desamparo y no es de extrañar que se diga que algunos compañeros ya están vendiendo sus negocios porque no pueden aguantar más».