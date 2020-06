Jorge «Koke» Aller se une al CBCA de liga EBA

Jorge Aller (Ferrol, 1997) y el Club Baloncesto Costa Ártabra han llegado a un acuerdo para convertirse en el primer fichaje de cara a la próxima temporada.

Llega otro jugador con contrastada experiencia en liga EBA, de la mano de Ferrol CB y Baloncesto Narón, realizando unos números de 9 puntos y 4,4 rebotes por partido en su última temporada en la liga.

Tras su paso fugaz por la 1ª Nacional, Koke valora acerca de su decisión: “Una suma de muchos factores me ha llevado a decantar la balanza por este lado. La más importante ha sido la idea que tienen como proyecto, salir adelante con gente de casa y que ha crecido en la ciudad«.

Quiso destacar que “desde hace muchos años no ves un proyecto con ideas tan claras, con un trabajo desde la base hasta el senior. Ha sido una decisión difícil pero que la tomo con muchas ganas”.

Acerca de lo que espera aportar menciona: “Me considero un jugador inteligente y con cabeza dentro y fuera de la pista y, aún sin destacar física o técnicamente, tengo claro que teniendo experiencia en la liga y con 23 años me queda mucho trabajo por delante y vengo dispuesto a adaptarme al rol que necesiten de mi”.

Acerca a los objetivos marcados por el club y el entrenador, Jorge considera que “han tomado un gran decisión, creo que hay que insistir en ello por difícil que parezca, requiere trabajo y compromiso pero el club está haciendo las cosas muy bien y lo veo de cara para cumplir los objetivos, asentar el proyecto y no quede en una mera ilusión”.

Personalmente destaca, “este año en 1ª Nacional con Narón me ha servido para darme cuenta de las carencias que tengo y de lo que puedo dar, algo de lo que años atrás no era consciente. Me gustaría dar un pequeño salto y pasar a ser un jugador, además de aportar lo que el equipo necesite, que destaque y sea importante a la hora de la verdad”.

El entrenador valora la incorporación de Koke como “un jugador que nos aportará en muchos aspectos en ambos lados de la pista. Jugando en dos o tres posiciones, con experiencia en la liga y con amigos dentro de la plantilla, lo que le facilitará la adaptación”.

De este modo, cinco son el número de jugadores que dispone Pablo Rodríguez mientras el club sigue en negociaciones para configurar el resto de la plantilla.