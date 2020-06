Feijóo pide no confiarse con los sondeos, pero espera brindar su cuarta absoluta a Albor, Fraga, Aznar y Rajoy

Alberto Núñez Feijóo, ha reivindicado este domingo su compromiso con Galicia y ha proclamado que, si la Comunidad «quiere» y sus ciudadanos le avalan en la cita con las urnas el 12 de julio, él estará «a disposición de Galicia los próximos cuatro años«.

«A lo que me debo absolutamente es a Galicia. Estoy únicamente a disposición de Galicia, ese es mi compromiso público y notorio», ha proclamado Feijóo, ante su jefe de filas en el PP, Pablo Casado, que se ha desplazado a Santiago para participar en la presentación de los candidatos del PPdeG al 12-J.

El acto, que ha arrancado el secretario general del PPdeG, Miguel Tellado, ha contado también con la intervención, desde distintas ubicaciones en sus provincias, de las cabezas de cartel por A Coruña, Ángeles Vázquez; Lugo, Elena Candia; y Ourense, Marisol Díaz; así como de la número 2 por Pontevedra tras Feijóo, Corina Porro.

Feijóo ha agitado su compromiso con Galicia y ha garantizado que, pese a los «años» que suma, a lo vivido, y al «dolor» que sufrió cuando, como presidente, «vinieron mal dadas» –en su intervención ha pedido un minuto de silencio por las víctimas mortales de la pandemia–, opta a un cuarto mandato «con más fuerzas y ganas» que cuando recuperó la Xunta para el PPdeG el 1 de marzo de 2009.

El presidente de la Xunta y candidato del PPdeG a la reelección, Alberto Núñez Feijóo, ha llamado a los suyos a trabajar sin confiarse ante los buenos resultados que les anticipan las encuestas, pero al tiempo ha manifestado que espera lograr su cuarta mayoría absoluta para «no defraudar» a los fallecidos mandatarios autonómicos populares Gerardo Fernández Albor y Manuel Fraga, y a los expresidentes estatales José María Aznar y Mariano Rajoy.

Al margen de «a todas las personas claves» en su partido en Galicia y en España, en el acto de presentación de los candidatos para el 12-J, Feijóo también ha asegurado que le gustaría poder brindar su cuarta mayoría absoluta a todos los gallegos que tuvieron que emigrar y que «trabajaron estos años, que tuvieron que emigrar y que ahora están volviendo».

«Espero y deseo que no defraudemos a nadie», ha proclamado el candidato popular, quien previamente había advertido a los suyos que «los que se confían no consiguen la mayoría absoluta«. Así lo ha proclamado en un contexto en el que las encuestas publicadas apuntan hacia una nueva victoria electoral del de Os Peares.

«Pues ahora que todo parece indicar que tendremos la mayoría absoluta, como no pidamos el voto, con que no pateemos las aldeas y municipios, si no tenemos hambre de volver a ganar para servir, si no sentimos el impulso para ganar con convicción y determinación, no lo conseguiremos», ha advertido Feijóo.

«A MÍ NO ME PILLA NI UNA SOLA ENCUESTA»

Y es que a él, ha añadido, «no le pilla ni una sola encuesta» que le dé «más diputados que nunca». «No he ganado, no hay un solo voto en las urnas porque no se a votado«, ha advertido.

«Esta campaña vamos a demostrar que volveremos a conseguir una cuarta mayoría absoluta y sin dejar de cuidar a los gallegos. Pongámonos a trabajar como siempre hemos hecho», ha retado, antes de subrayar que los gallegos, a veces, pueden parecer «desconfiados», pero esa desconfianza es «síntoma de inteligencia».

A su juicio, los populares no «merecen ganar» si no trabajan y piden la «confianza» a la familia que es Galicia. «Hace tres meses decíamos que Galicia es mucho y lo demostró, era nuestro eslogan y todo un presagio (antes de la pandemia). Hoy comprobamos que Galicia es mucho», ha zanjado Feijóo