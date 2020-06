Fremap bonifica ao Concello de Narón pola baixa sinistralidade laboral no 2019

A Dirección Xeral da Seguridade Social autorizou a través dunha resolución, bonificar ao Concello de Narón cunha partida de 6.516 euros en concepto da baixa sinistralidade laboral rexistrada durante o ano 2019. A alcaldesa, Marián Ferreiro, recibiu na mañá deste martes no Concello ao director da delegación de Ferrol da mutua Fremap, Joaquín García, que lle entregou unha mención honorífica para o Consistorio “por distinguirse durante o exercicio na contribución da redución da sinistralidade laboral, dacordo cos requisitos establecidos no Real Decreto 231/2017, de 10 de marzo”.

Dende o ano 2010 o Concello naronés recibiu periodicamente diferentes contías en concepto da diminución e prevención da sinistralidade laboral. A realización de actividades preventivas e accións formativas sobre riscos laborais dirixidas ao persoal que traballa no Concello, nomear a un responsable de prevención na área, e vixiar a saúde dos traballadores e traballadoras, entre outros, son algunhas das cuestións a ter en conta á hora de conceder este recoñecemento ao Concello, que conta dende o ano 2005 cun Comité de Seguridade e Saúde Laboral.

A alcaldesa agradeceu o recoñecemento outorgado dende a Fremap ao Concello e destacou o traballo do persoal do Comité de Seguridade e Saúde Laboral do Concello e a colaboración, “fundamental”, subliñou, de todo o persoal do Consistorio para poder acadar esta distinción e garantir a seguridade de todas e todos.