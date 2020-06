Preocupación entre la plantilla del «J.Cardona» ante la situación económica, en parte debida al retraso del concierto con el Sergas

Existe una gran preocupación entre el personal del hospital «Juan Cardona» ante la anunciada situación económica del mismo que les fue comunicada a los miembros del comité de empresa y que podría llevar a efectuar una rebaja salarial, a la que no está dispuesta la parte social.

Una situación que se viene expresando en las redes sociales y que puede llevar a realizar algunas acciones reivindicativas por parte de los trabajadores.

Al parecer la «empresa» ya ha informado de esas posibilidades, aunque de momento no se ha rebajado el salario a ningún trabajador, enfermería, celadores, auxiliares, médicos,,etc.

Pero el problema no surge por una mala gestión sino claramente por dos causas importantes, la primera de ellas es que el Sergas se hace el remolón y todavía no ha comenzado a negociar el nuevo concierto con el «Juan Cardona«solicitado hace un tiempo lo que supone una clara rebaja de ingresos, pieza clave para el mantenimiento del centro hospitalario. Un nuevo convenio desde luego en condiciones favorables y no draconianas que hacen pasar, hoy por hoy, por malos momentos económicos.

Se habla de más de 6 millones no ingresados, en los últimos cuatro años,perdidos, por el retrasos del concierto y sobre todo por la no actualización económica, con unas tarifas actuales inasumibles.

Y ya no digamos nada del «envío de actividad» al centro hospitalario, no se cumple con lo previsto lo que lleva menos ingresos de un hospital con una plantilla fija importante a la que hay que abonar sus salarios mes a mes.

Y la segunda parte de esa situación es a la que ha llevado el Covid-19. El «Cardona» quedó prácticamente a disposición del Sergas con las exigencias que se le señalaron, exigencias cumplidas pero no tenidas en cuenta económicamente.

Al parecer y tras la situación «grave» el Sergas comienza a despertar y ya está prevista una reunión para analizar el tema y tratar de poner en marcha el nuevo concierto, más digno, que vendrá a suponer la tranquilidad para la propia plantilla.

De momento la preocupación existe, los trabajadores ven sobre ellos una «espada de Damocles» y lógicamente piden soluciones y que sus salarios no se vean afectados.