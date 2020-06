O BNG da comarca presenta ás persoas de Ferrolterra que forman parte da candidatura pola provincia da Coruña,

O candidato pola comarca de Ferrol na candidatura do BNG da Coruña, Ramón Fernández Alfonzo»Món«, acompañado polas outras dúas persoas da comarca de Ferrolterra que conforman a candidatura, Xiana González de Narón, e Tino Seco de Ares estiveron este sábado na varanda da casa do Mar en Ferrol, desde onde, e tal como decía o propio Mon, «podíamos ver en unha só imaxe, todos os recursos e potencialidades dunha comarca que pide a gritos unha solución a unha situación de crise que se está a volver estrutural».

Na súa intervención recalcou que a ría, desde todas as súas facianas,- o porto, a pesca e o marisqueo, un turismo sostíbel e respetuoso co medio natural-, así como o feito de contar con un patrimonio tanto natural como arquitectónico de tanta importancia, como co que contamos en toda comarca, xunto a aqueles sectores que, xa sendo motores nesta comarca, tal como o naval ou o enerxético, deben ser parte dun plan de emerxencia pola recuperación económica da nosa comarca.

Alfonzo reclamou unha aposta pola investigación e a innovación, “elementos que deben formar parte do novo ADN a inxectar a sectores como o naval ou o enerxético”, levando a cabo así un proceso de descarbonización ordenado e con unha transición xusta e axeitada na nosa comarca, e onde a Xunta de Galiza debera estar xogando un papel determinante na presentación de modelos industriales e propostas para os investimentos previstos nos devanditos procesos.

Para a candidatura nacionalista da comarca de Ferrol, o día 12 de xullo «temos unha oportunidade para poder facer posíbel esa nova realidade que desde o BNG queremos construir entre tod@s e desde abaixo. Onde as maiorías sociais teñan a capacidade de construir o seu futuro. Ferrolterra debe revertir a situación actual, tanto no social como no económico, e deixar de formar parte dese ranking onde figuran as zonas máis envellecidas de Europa, e ser capaces de ofrecer oportunidades aos centos de mozos e mozas que tiveron que abandonar esta comarca, así como defender o modelo público en servizos e asitencia de carácter social -sanidade e ensino, residencias de maiores e centros de día de atención.

Debemos igualmente, e tal como acabamos de ver nesta situación de emerxencia sanitaria provocada polo COVID19, como o sector primario debe ser motor esencial nun país e nunha comarca como a nosa. Continuaremos a darlle dignidade a un rural, que máis unha vez, vemos que debe ser unha peza fundamental no noso presente e futuro. No económico, mais tamén no social-vital».