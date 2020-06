El Concello de Ferrol refuerza el servicio de registro para tramitar las ayudas a la escolarización y las becas escolares

Poco a poco se va recuperando la actividad en el Concello de Ferrol, teniendo lugar este lunes la primera rueda de prensa presencial en la nueva normalidad, por parte del portavoz municipal y concejal de Urbanismo, Julián Reina.

El portavoz comentaba que el Concello “segue adaptándose as circunstancias da desescalada” y una de estas medidas es agilizar los trámites administrativos, en concreto con las tramitaciones de las ayudas a la escolarización y las becas escolares, en dos procesos en los que no será necesario solicitar cita previa, además de reforzar el servicio de registro “para que así todas as persoas poidan solicitar as axudas en prazo”.

Julián Reina recordaba que, para el resto de servicios que también están en plena actividad, se había reforzado el servicio de atención telefónica del Concello de Ferrol en el teléfono 981.944.000 “co fin de evitar as alomeracións de xente”, además de poder realizar las gestiones vía telemática. En caso de que estas vías no puedan solventar los problemas “no último caso se poderá solicitar cita previa.”

Al mismo tiempo, el portavoz municipal confirmaba que desde el inicio del estado de alarma y hasta el día de hoy, la atención telefónica se había duplicado, atendiéndose una media de 1.000 llamadas diarias.

Mesas de contratación

Posteriormente a esta rueda de prensa tenía lugar la celebración de varias mesas de contratación, donde el Concello “continúa coa inversión pública na cidade”, con el objetivo de “evitar a incertidume e a incerteza do posto de traballo”, buscando “dinamizar a economía e non so con axudas directas.”

En estas mesas de contratación el asunto más relevante es la reurbanización de la calle Basanta, “onde se dará conta do informe técnico correspondente e, a partir de aí, tomar decisións.”