El BNG solicita la transferencia de la gestión de los puertos a la Xunta de Galicia

El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego visitaba este lunes Ferrol, acompañado por el portavoz municipal Iván Rivas, con el objetivo de solicitar al Estado la transferencia de la gestión de los puertos.

El portavoz municipal comentaba que “independientemente da xestión a nivel estatal” de las necesidades que tiene la ciudad en la red portuaria “hai unha evidencia” que demuestra “o comportamento da administración estatal con esta cidade de maneira reiterada”, donde el Puerto de Ferrol “quedou excluido da rede global básica europea, o que supón un déficit de financiamiento comparativamente sustancial respecto dos portos que están incluidos na rede básica” lo que implica el 85% de cincuenta mil millones de euros para investir hasta el año 2030, mientras que al Puerto de Ferrol “se le destinarán o 15% de ese diñeiro ata 2050”.

Iván Rivas afirmaba que sin inversión pública “é imposible que infraestructuras como esta poidan desenvolverse en función das nosas necesidades”, que se suma a una Autoridad Portuaria “que non ten pensado contribuir cos tributos que teñen obriga de ingresar nas arcas municipais” y el IBI de características especiales por el Puerto Exterior “son 650.000 euros ao ano e non o abona dende que a infraestructura está finalizada en 2016” y esto es “porque ao Estado non lle da a gaña de pagar.”

La “escusa” que reciben para no pagar es debido a que los pabellones de FIMO “que están destartalados e están a piques de caerse, nuns terreos gañados a ría de Ferrol e se compensa unha ocupación por outra”. Para el portavoz nacionalista esto es “ridículo”, porque desde el punto de vista legal “non se poden compensar uns impostos con outros” y no “se poden condonar impostos”, como tampoco “non existe tal acordo”, además de “non poder comparar un Porto Exterior cuns pavillóns, que tal e como están, se poden quedar con eles.”

Néstor Rego: “Os millóns de beneficio non repercuten no país”

El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego comentaba que “é necesario que o conxunto das infraestructuras, especialmente as de transportes e comunicación estén en función do desenvolvemento do país”, destacando que “Galiza é un país rico pero que case sempre sae perxudicado por decisións que adoptan fóra do noso país.”

La existencia de Puertos que dependan del Estado, como es el caso de Ferrol “non están ben executadas”, atendiendo a las características específicas “como a inserción correcta dos portos urbanos”, poniendo como ejemplo la conexión ferroviaria con el Puerto Exterior, al “non estar pensadas globalmente para que actúen no desenvolvemento social e económico de Galiza”, por lo que la competencia portuaria “debe ser propia e non do Estado”, más si cabe cuando, en estos últimos años, “case todos os portos de Galiza son rendibles” y en el caso de la Autoridad Portuaria Ferrol – San Cibrao con datos de 2018 de más de veinte millones de volumen de negocio y más de seis millones de beneficio “pero estes seis millóns no repercuten no país.”

Néstor Rego se lamentaba de “decisións que se toman en Madrid e que nos perxudicarán”, como es el cierre de la central de Endesa en As Pontes o el de Alcoa en San Cibrao “fará que o volumen de negocio caia de maneira importantísima”, cuando estas empresas “supoñen máis do 70% do volumen dos portos de Autoridade Portuaria Ferrol – San Cibrao.”

Al mismo tiempo, el diputado también reclamaba en San Cibrao la apertura del dique norte al tráfico comercial “porque está infrautilizado de maneira exclusiva por unha empresa que non é galega e non favorecendo a outros sectores.”

En caso de conseguir las competencias de la gestión, en el Puerto Exterior de Ferrol “se poñerá ao servizo da comarca e non so de dúas empresas, unha delas pechando e outra sen expectativas de futuro”, por lo que también solicita “políticas de desenvolvemento económico” para poder mantener y crear puestos de trabajo, dentro “da transición xusta de Galicia” para que el cese de actividades como Endesa “poidan ser sustituidos e non perder postos de traballo directos e indirectos”, por lo que también será necesario tener un gobierno en la Xunta de Galicia “que teña a determinación de reclamar as transferencias e reclamar en función das propias potencialidades” tras once años de gobierno de Feijóo “foi negativa, con peches en Poligal ou Endesa, ante a pasividade da Xunta e do goberno central, polo que hai que cambiar de políticas.”