Incendio en un termocalefactor de una vivienda en Cabanas

(Fot. GES)-Sobre las ocho de la tarde de este martes desde el CIAE-112 se pasó avisó al Grupo de Emerxencias Supramunicipal GES de Mugardos y a los Bomberos do Eume, de As Pontes informando de un incendio en una vivienda en el Camiño do Cadivas, en Cabanas, ocasionado por un calentador.

Una vez en el lugar los efectivos del GES comprobaron que se trataba del incendio en un termoeléctrico situado en un adosado a una vivienda, utilizado como trastero, en el que se almacenaban una gran cantidad de material, estanterías, ropas, libros, zapatos, cables, etc, lo que había provocado un gran foco calorífico.

Cuando estaban en plena faena de apagado y retirado de material al exterior del local hicieron acto de presencia los Bomberos do Eume que finalizaron con la ventilación del local.

También hicieron acto de presencia efectivos de la Guardia Civil.

Solamente se registraron daños materiales