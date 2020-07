Ana Pontón reivindica en Ferrol el derecho a tener una vivienda digna

La candidata del BNG a la presidencia de la Xunta de Galicia, Ana Pontón ha reivindicado el derecho de las personas a tener una vivienda digna, tras un encuentro que ha mantenido este martes con la asociación de vecinos del barrio de Recimil, en Ferrol; acompañada por el portavoz municipal, Iván Rivas y el número 5 de la candidatura por A Coruña, Ramón Fernández Alfonzo “Mon”.

El barrio de Recimil está formado por mil viviendas en el centro de Ferrol, en un barrio de propiedad municipal, declaradas bien de interés cultural y en donde podría hacerse “unha recuperación total do barrio, solucionando moitos dos problemas que preocupan aos veciños”, como es el de acceder a una vivienda “cuns prezos razoables”, ha afirmado la candidata.

En la actualidad “nestes tempos de crise, a política social de vivienda é moi importante”, con muchos de sus vecinos afectados por expedientes de ERTE y ERE “polo que as persoas con menos recursos deben ter garantido o dereito a vivenda digna”, siendo esto “unha obriga moral para cualquer gobernante que sexa serio”, ha sentenciado Ana Pontón.

Al mismo tiempo, la candidata ha prometido que, en caso de lograr la presidencia, el BNG se va a implicar en la recuperación del barrio “e na dinamización dun barrio que ten un mercado, un colexio e onde se precisa realizar unha inversión pública importante”. Este proyecto se sumaría a la “recuperación de Ferrol” dentro del programa de la formación “para realizar cidades máis urbanas, máis habitables, máis sostibles e antes de seguir construíndo, hai que rehabilitar o patrimonio construído.”

Ana Pontón también ha criticado la labor realizada por el gobierno de Alberto Núñez Feijóo en estos últimos once años “onde solo pensou nos intereses das constructoras e non facelo nos intereses dos ciudadáns”, donde se han recortado “un 85% os fondos destinados á vivenda e un 50% os fondos destinados á rehabilitación”, poniendo también como ejemplo datos del año 2019, donde la Xunta de Galicia “so puxo a disposición catro viviendas de promoción pública, habendo quince mil persoas demandantes de vivienda protexida.” A estos problemas hay que añadirles los precios de los alquileres “que subiron e as persoas teñen máis dificultade para poder emanciparse”, algo que les afecta “ás personas xóvenes e as que teñen as rentas máis baixas.”

Como solución, el BNG ha propuesto la creación de un banco público de viviendas “cunha cantidade importante de vivendas vacías”, solicitar la transferencia de las propiedades que actualmente tiene la Sareb, actuar desde el punto de vista impositivo y han propuesto crear un impuesto “para que os fondos buitres e os bancos teñan que pagar se non movilizan estas viviendas”, como también apostar por la rehabilitación.

El barrio idóneo para realizar las políticas de vivienda

El portavoz municipal del BNG, Iván Rivas ha afirmado que Ferrol “ten unhas grandes potencialidades que levan tempo anuladas” y uno de esos ejemplos es el barrio de Recimil “e con un avanzado estado de deterioro”, por lo que este barrio es el ideal “para realizar as políticas de vivenda que sexan necesarias”, con el objetivo de la “rehabilitación das viviendas e a recuperación social.”

En el encuentro con la asociación vecinal de Recimil ha demostrado “a posibilidade de recuperar el barrio, con dignidade”, siendo necesario el compromiso de la Xunta “que leva décadas mirando para outro lado”, por lo que si logran la presidencia de la Xunta “o compromiso con este barrio será inminente”, ha afirmado Iván Rivas.