Dura respuesta de la AVV de Caranza al edil de mercados por retirarles, sin diálogo, la organización del mercadillo mensual

Ante las manifestaciones del edil de mercados, el socialista Germán Costoya, sobre la organización del mercadillo de Caranza, lo que venía a suponer el retirársela a la asociación de vecinos, que venía haciéndolo desde el año 1999, en la mañana de este miércoles la presidente de la AVV, Mapy Rodríguez Venancio, entregó un escrito en el registro municipal con una respuesta muy dura al edil y en el que lo acusaban de su deseo «de siempre» de evitar que la asociación siguiera organizando dicho evento mensual. Una dura respuesta máxime al enterarse por los medios de comunicación de las decisiones del concejal sin antes ponerse en contacto con los hasta ahora responsables.

Falta de diálogo

En el escrito se indica que «Ante su falta de diálogo y sus declaraciones facilitadas a los medios de comunicación en donde asume la organización del Mercadillo de Caranza, poniendo fecha a la reanudación de una actividad que desde su inauguración en el año 1999 y hasta la fecha ha organizado la entidad que presido, adjunto a este escrito una caja que contiene cinco archivadores identificados por calles.- Avd Castelao derecha- Avd Castelao Izq- Juan de Austria derecha- Juan de Austria Izq.y – Alimentación

En ellos hay 84 expedientes perfectamente organizados en fundas plásticas

individuales, una por cada titular de los puestos que hay en el mercadillo y que

contiene una ficha con todos los datos personales; nombre completo, DNI, dirección,

teléfono y además la documentación aportada por cada titular acompañada de dos

fotografías, con el fin de actualizar los datos y de entregar los carnets anuales.

Estábamos en el proceso de comprobación cuando se decretó el estado de alarma,

cada expediente tiene anotaciones de la documentación que le falta, para que se la

puedan requerir al titular, si lo considera oportuno».

Baja calidad humana y poca valía como político

«En la situación en la que nos encontramos provocada por el COVID19, no valoramos crear discordia ni promover actos y/o manifestaciones en contra de su decisión, aunque la consideramos del todo desacertada y es un ejemplo más de su poca valía como político, pero sobre todo, su forma de proceder, confirma su baja calidad humana y su falta de respeto hacia el tejido asociativo y hacia las personas que a lo largo de estos veintiún años han logrado que el mercadillo de Caranza sea un referente de buena organización. Ni siquiera ha tenido dignidad para llamarnos por teléfono y comunicarnos su decisión, nos hemos enteramos por los medios de comunicación«.

Como una marioneta

«En las dos últimas ocasiones que ha gobernado el partido socialista han intentado

retirarnos la organización del feirón mensual, nos consta que en el anterior mandato del PSOE, Felipe Sas, entonces Concejal de mercados nos apoyó siempre, aún en contra de las directrices de quien siempre le ha dirigido a usted como si de una marioneta se tratara, porque Felipe Sas era una persona íntegra y consecuente con sus actos y antepuso la realidad y el respeto a cualquier otro fin, como lo hicieron siempre sus predecesores del Partido Popular y de Ferrol en Común.

No le vamos a dar tampoco la oportunidad de culparnos si el mercadillo de Caranza

deja de estar bien organizado o no es capaz usted de gestionar todo para el primer

sábado de agosto como anunció, por eso en un solo día le entregamos toda la

documentación, y en las carpetas va detallada la distribución de los puestos y los

metros, aunque no le van a servir de mucho ya que imaginamos que tiene prevista

otra ubicación, Avd Castelao y Juan de Austria no tienen de ancho metros suficientes

para que coloquen los puestos a ambos lados y quede una zona para los peatones

que permita mantener las distancias de seguridad circulando en ambos sentidos, tal

como recomiendan el Ministerio de Sanidad y la Xunta de Galicia.

Recuerde que las vallas para los cortes de tráfico en las calles, las deja la víspera la

Policía Local y nosotros a las 8 de la mañana el día del feirón las colocábamos y a las

14.30 las retirábamos, función que a partir de ahora tiene que desempeñar personal

municipal, así como supervisar que tod@s los titulares de los puestos se coloquen

debidamente, dejando libre el acceso a Correos, al Centro de Salud etc. Con este

escrito, su falta de diálogo con la asociación y sus declaraciones públicas es suficiente para que quede constancia de que la Asociación de Vecinos de Caranza desde el día de hoy, deja de tener cualquier responsabilidad sobre el feirón mensual del barrio y le quedan traspasadas las competencias y responsabilidades».

Ha conseguido su propósito

«Ha conseguido su propósito, pero lo ha conseguido con malas formas, con alevosía y aprovechándose de las circunstancias que vivimos, desconocemos su grado de satisfacción porque no somos capaces de ponernos en su lugar, claramente somos muy diferentes, nosotros jugamos esta partida con desventaja, nuestras prioridades son otras, lo importante es que los operadores del mercadillo puedan volver a reanudar su actividad cuanto antes.

Esto no es la primera vez que ocurre en su año de gobierno, cabe recordar que hizo suya la decisión de retirar de los mercadillos a las personas conflictivas, cuando fuimos nosotros los que, con la ayuda de la Policía Local, fuimos pioneros dando un paso adelante y usted se limitó a seguir nuestras acciones. También hizo suya nuestra propuesta, en la desescalada y para evitar aglomeraciones, de hacer cortes en carreteras para descongestionar las zonas de paseo. La amplió al resto de la ciudad y manifestó que ya lo tenía pensado y estaba trabajando en ello antes de

nuestra petición.

Es poco creativo y lo sabemos, por eso le hemos dado hace muchos meses, durante una reunión, directrices para mejorar el barrio y le explicamos cómo podía acabar el trabajo que dejó iniciado Álvaro Montes. Seguro que si pinta el paso de peatones de Avd. Castelao (que está informado por la Policía Local), pone las bandas reductoras de velocidad en Avd. del Mar, adjudica los puestos del Mercado Municipal y coloca carteles para hacer cumplir la Ordenanza de Bienestar animal en el barrio, entre otras demandas, también saldrá en la prensa«.