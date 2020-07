Alcaldesa y portavoces de Narón se reunieron con el comite de empresa del «J.Cardona»

A alcaldesa da cidade, Marián Ferreiro, presidiu na tarde deste venres no Concello unha reunión dos portavoces dos grupos políticos da corporación local –Román Romero (TEGA); David Pita (PSOE), Germán Castrillón (PP) e Olaia Ledo (BNG)- cos representantes das traballadoras e traballadores do hospital Juan Cardona, de Ferrol. O colectivo trasladoulle aos

políticos locais a actual situación do centro e a súa preocupación despois de

que a dirección do centro lles anunciase a súa intención de retirar dous

complementos salariais das súas nóminas, o que suporía unha merma nos

seus ingresos de entre 200 e 250 euros, según aseguran os afectados.

A aplicación destes recortes salariais deriva, tal e como lles trasladaron,

da redución na actividade do centro derivada pola merma de pacientes

derivados do Sergas debido á crise da Covid-19, unha xustificación que non

respalda o comité de empresa. A situación complícase tamén, indican, polo

retraso que acumula a negociación dun novo convenio co Sergas –o anterior

expirou o pasado 31 de marzo e prorrogouse ata seis meses despois do fin do

estado de alarma-.

Representantes do comité de empresa aseguraron que os responsables

do hospital actúan de “mala fe”, incidiron en que “cando houbo ganancias,

como dixeron nos últimos catro anos, non se repartiron entre os traballadores e

traballadoras”. Así mesmo, subliñaron que “na negociación que nos plantexan

agora, o comité de empresa non vai permitir negociar nada que supoña aos

traballadores a perda dun só euro das súas nóminas, dos dereitos adquiridos”.

Tras escoitar aos integrantes do comité de empresa do hospital Juan

Cardona –cun plantel integrado por unhas 300 persoas e concertado ao 82% co Sergas- a alcaldesa, Marián Ferreiro, comprometeuse a levar ao pleno unha

declaración institucional en defensa das súas reivindicacións, co fin de que se

garantan as súas condicións laborais. Así mesmo, recordou a manifestación

que terá lugar o vindeiro domingo, día 5, con saída ás 10.00 horas do hospital

en dirección á Praza de Amboaxe, en Ferrol.