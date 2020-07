Eventos para este sábado, día 4 de julio

—-Quedan 185 días para finalizar el año.

—-Día de la Independencia de los Estados Unidos de América

—-La Iglesia celebra la festividad de San Laureano y Santa Isabel.

—-Tal día como hoy:

(2012)- La policía recupera, en perfecto estado, el Códice Calixtino, robado un año antes del Archivo de la Catedral de Santiago.

CAMPAÑA 12-J

PARTIDO POPULAR

En As Pontes

–Para las cinco y media de la tarde de este sábado está previsto un mitín del Partido Popular en en Conservatorio de Música (poblado de As Veigas, frente a la iglesia) en As Pontes.

En el mismo participarán el presidente de la Junta de Andalucía, presidente del PPdA Juanma Moreno; y el de la Xunta de Galicia , presidente del PPdG, Alberto Núñez Feijóo; que estarán acompañados por el secretario xeral del PPdG, Miguel Tellado; y el presidente provincial de los populares, Diego Calvo.

En Pontedeume

–A las 19.00 horas el presidente del PPdG, Alberto Núñez Feijóo visitará la villa acompañado por el presidente del PP de Andalucía, Juanma Moreno, y por el portavoz voceiro , Yago Rodríguez, y el presidente provincial, Diego Calvo. (Delante Torreón de los Andrade. Plaza del Conde)

BlOQUE NACIONALISTA GALEGO

En San Sadurniño

-A las 12.00 horas en los jardines del Pazo mitón en el que participan Alfonso Tellado, Ángela Arnosa, Manel Martínez, Álvaro Barros, Araceli Graña, David Arnoso, Irene Beceiro, Secundino García y Xiana González.

En Pontedeume

–A las 18.00 horas en la Casa da Cultura mitín en el que hablarán Rocío Souto, Luis Pena, Ramón Fernández «Mon»y Rosana Pérez.

¡çEn Ares

-A las 20.00 horas en la plaza del antiguo Concello mitín en el que hablarán Aida Feal, Tino Seco, Ramón Fernández «Mon» y Rosana Pérez.

EN EL CONCELLO

–A las 10.00 horas (Inicio Camiño Inglés, en Curuxeiras). Recorrido guiado por el primer tramo del Camiño Inglés para promover la ruta xacobea. Asistirán los concejales María Teresa Deus, Eva Martínez Montero y Julián Reina.

–A las 12.30 horas en la playa de Esmelle (caseta de socorrismo)

las concejales de Turismo, María Teresa Deus, y de Medio Ambiente, Ana Lamas,

izarán una de las cuatro banderas azules concedidas a los arenales ferrolanos.

CENTRO DE TRANSFUSIÓN DE SANGRE DE GALICIA

La unidad móvil se encuentra hoy por la mañana en Cedeira, en la plaza de Galicia. De 10.00 a 15.00 horas.

VISITA A LA ERMITA DE CHAMORRO

—-Se podrá visitar la ermita, de miércoles a domingo, en horario ininterrumpido de 12.00 a 19.00 horas.

El aforo está controlado para que no permanezcan en el templo más de 15 personas a la vez. Los fieles deberán guardar la distancia de 2 metros y utilizar mascarillas.

EXPOSICIONES

–La Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao acoge hasta el 22 de julio, en la sala de exposiciones del muelle de Curuxeiras, la muestra “El viaje a la Especiería de Magallanes y Elcano”, organizada por el Ministerio de Defensa para conmemorar el quinto centenario de la primera vuelta al mundo.

La exposición se puede visitar gratuitamente de martes a domingo, en horario de 17:30 a 20:30 horas.

–En el Café Sevilla, en la calle Galiano, exposición «La mar en la pintura» de Carlos Barcón.

–En el Casino Ferrolano reapertura de la exposición solidaria hasta el 1 de octubre. De 9.00 a 13.00 h. y de 17.30 a 19.30 horas.

MUSEOS DE FERROL

—Museo Naval de la Armada de Ferrol. El horario de apertura es el habitual: De martes a viernes, de 9:30 a 13:30 horas. Sábados, domingos y festivos, de 10:30 a 13:30 horas.

—-La Fundación Exponav reabrió el Museo de la Construcción Naval con un horario especial que se mantendrá hasta este lunes de martes a domingo de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Las personas pertenecientes a colectivos de riesgo tendrán una franja horaria de visita preferente al museo, de 11.00 a 12.00 y, asimismo, habrá un sistema de cita previa para las personas a las que no se exige el uso obligatorio de mascarillas en espacios cerrados. Estas visitas especiales tendrán lugar los jueves por la tarde, previa cita a través del teléfono 981 35 96 82, y en estos casos habrá un refuerzo de las medidas de seguridad e higiene.

De momento, la consulta presencial a los fondos del archivo y biblioteca de la Fundación Exponav está suspendida, aunque es posible realizarla telemáticamente.

Las instalaciones de Herrerías reabren con la colección permanente y la exposición “La botadura. El nacimiento de un buque”, que puede visitarse en la sala Carlos III.

–Museo de la Semana Santa de Ferrol, en la Cuesta de Mella, reabre sus puertas, con su horario habitual de primavera (de martes a domingo, de 11.30 a 13.30 horas).

–Museo de Historia Natural en la plaza de Canido. La exposición de fauna y flora se puede visitar en horario de 10.00 a 12.00 y de17.00 a 19.00, de lunes a sábado, y de 10.30 a 13.00, domingos y festivos.

EN NARÓN

–A las 10.00 horas. El Concello se sumó a la convocatoria de la Asociación de Ayuntamientos del Camino Inglés, de la que forma parte, para participar en el programa “Primaveira no Camiño”, que se celebra en varias localidades de manera simultánea con caminatas por tramos del Camino Inglés. La de Narón partirá del monasterio de San Martiño de Xuvia (O Couto) hasta el paseo marítimo de Xuvia.

–A las 10.00 horas. El programa municipal “Narón en Transición” incluye una nueva caminata, en esta ocasión por la ruta de la Costa Ártabra, con salida y llegada a las cercanías de la Pena Molexa, en la parroquia de O Val. Los participantes realizarán durante el recorrido varias actividades medioambientales guiados por profesionales en ese área.