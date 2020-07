Ana Pontón reivindica en Ferrol la unidad para conseguir una “Galiza feminista”

Ana Pontón ha destacado el papel de las mujeres en la sociedad gallega, en el acto público que ha realizado este domingo en la Praza Vella de Ferrol, donde ha agradecido su labor “ás sanitarias, policías e mestras” en estas últimas semanas de crisis por la covid-19, con mujeres trabajando en “condicións precarias”, por lo que uno de los objetivos en las elecciones gallegas es “facer una Galiza feminista.”

La candidata del BNG a la presidencia de la Xunta de Galicia también ha agradecido al conjunto del pueblo gallego su comportamiento “exemplar”, siendo esto “exclusivo do pobo e non de ningún partido”, criticando al presidente de la Xunta y candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo “que non estivo á altura, colgándose as medallas dos galegos”. En esta línea también ha criticado las formas “porque non comparecía no Parlamento gallego y si nos medios públicos.”

Tras el fin del estado de alarma “agora ten as competencias” y la candidata ha criticado la actitud del presidente de la Xunta de Galicia, al producirse un rebrote en A Mariña “e non da a cara, mandando ao conselleiro, él escapa”, por lo que, en su opinión, el PP está actualmente “improvisando” y esto ha sido algo “que lle recriminaba ao goberno central”, en un acto público que había finalizado minutos antes de que la consellería de Sanidade haya decretado el cierre perimetral durante cinco días del área de A Mariña.

En este acto público en Ferrol, Ana Pontón también hacía referencia a la situación de la industria naval y ha preguntado a los asistentes “¿cal será o Pemex desta campaña?” y ha criticado la labor del gobierno de la Xunta de Galicia en estos últimos años, debido a que “os barcos non están e a xente segue na cola do paro.” La candidata también se ha acordado del mitin que ha realizado el PP este sábado en As Pontes “onde non aportaron solucións” y ha afirmado que “non se puede permitir que Endesa se vaia.”

Ana Pontón ha afirmado que sueña con un Ferrol “cuns asteleiros cheos, cortando chapa e con unha transición ecolóxica xusta”, además ha mostrado su enfado con las empresas “que collen o diñeiro público antes de marchar.”

La candidata nacionalista también ha criticado el “turismo electoral”, con la presencia de políticos procedentes de Madrid para arropar a los candidatos gallegos de las diversas formaciones políticas. A su juicio esto se ha debido “a que se ven mal”, por lo que el objetivo del BNG en las elecciones gallegas es “mandar a Feijóo a Madrid e en Galicia ter un gobierno do BNG.”

Criticas a las políticas económicas de la Xunta

El candidato número 5 por A Coruña, Ramón Fernández Alfonzo “Mon” ha criticado la política económica de la Xunta, con un PP “que ven de renovar sus votos económicos, nun comité de crisis formado por Inditex o Reganosa” y ahora en la campaña electoral “ocultan as siglas do partido.”

La acción “combinada” de estas políticas ha provocado “as privatizacións do sector público, con consecuencias nefastas”, lo que ha supuesto “que no se houbera garantido emprego e tampouco se creará industria.”

Ramón Fernández también ha recordado la venta de las cajas gallegas al grupo venezolano Banesco “por 1.000 millóns de euros, ao consideralo deficitario” y tan solo un año después, ya como ABanca, “xa gañaban 1.100 millóns de euros”, con unas condiciones laborales de sus trabajadores “peor que nunca” y en la actualidad “cobrando moitas comisións” a sus clientes.

El candidato por A Coruña también ha comparado la política que realiza el PP en Galicia con el País Vasco “donde alí defienden as facendas vascas e aquí non queren.”

Críticas al viejo caciquismo del PP

El diputado en el Congreso por el BNG, Néstor Rego, ha criticado las estrategias “de vello caciquismo” realizadas por el PP “que agora se axudan nas novas tecnoloxías, ademáis de controlar os medios de comunicación”, lo que ha hecho que “a imaxen sexa moi lonxana do que é a Galiza real.”

Néstor Rego también se ha acordado del PSOE y Unidas Podemos “que están gobernando en Madrid” los cuales “non están consiguindo salvar Alcoa, Navantia non pode facer barcos civiles e no evitaron o peche de Poligal.”

La nueva normalidad para el BNG

La concejala del BNG en Ferrol, María do Mar López, ha querido agradecer la fuerza y el apoyo en este acto, celebrado “aos pes da casa natal de Carvalho Calero”, con el objetivo de conseguir que la Xunta de Galicia “teña unha presidenta lonxe de Feijoo”, que pueda tener “medios libres”, además de apostar por la “sanidade, traballo e industria”, como también “pola rehabilitación e vivenda digna.”

El portavoz municipal del BNG, Iván Rivas le está siendo raro “estar nunha campaña tras estos tres meses”, donde si las personas “non sacaron conclusións é que son ignorantes”, con una Xunta de Galicia “que non da recursos para xestionar as necesidades” y ha criticado también que el gobierno central no cerrara Madrid al inicio de la crisis sanitaria “porque as consecuencias foron letais.” Ahora también hay “unha crise económica, con diñeiro para os bancos, cando teñen sen devolver os de 2008 e 2012”.

Iván Rivas ha querido una nueva normalidad “onde non se vaian Poligal, Endesa ou Navantia”, queriendo construir “dende aquí” y para asumir eso “hai que parar as privatizacións e recortes”, porque en la actualidad Galicia “lle da máis ao Estado que o que nos da.”