El BNG presenta sus propuestas para la juventud gallega

Empieza la última semana de campaña electoral y este lunes, el BNG presentaba su proyecto para la juventud, en un acto celebrado en la plaza de la vicerrectoría de la UDC en Esteiro.

Iago Varela afirmaba que la juventud “vai a xogar un papel fundamental nas eleccións para impulsar un cambio galego”, destacando los datos de las encuestas publicadas en los últimos días, donde el BNG “é a principal forza entre a xente máis nova.”

En el BNG llevan tiempo “impulsando un relevo xeneracional”, con la inclusión de personas jóvenes en su lista, algo que Iago Varela calificaba como “necesario”, porque la juventud “é un sector da poboación que máis sufre as políticas involutivas do PP e que representa Alberto Núñez Feijóo.”

En los concellos pequeños “vése como a mocidade se ve forzada a emigrar porque non ten as condicións para poder facer unha vida neles”, por lo que “é necesario poñer un goberno galego que poña a mocidade no centro das políticas e poña as condicións para que poida facer a vida nestes concellos.”

Para hacer esto posible, una de las apuestas sería por el empleo “cunhas políticas que poidan favorecer un salario digno”, otra sería en transporte “que o sabemos ben na nosa comarca, que permita a mobilidade” y en vivienda “poder ter capacidade de emanciparse dentro dos concellos.” Con todo esto “sería posible poder frear a emigración.”

Iago Varela le pedía a la juventud “que está dudando agora mesmo co seu voto, que confíe no BNG”, en personas como la candidata a la presidencia de la Xunta, Ana Pontón o en personas nuevas como el caso de la candidata naronesa Xiana González “que representa non so a mocidade, se non tamén a implicación nos movementos sociais, como é feminismo, os movementos das liberdades sexuais, o ecoloxísmo e que representa moi ben o que quere o BNG.”

Poner en valor la Universidad, defensa de un trabajo digno y políticas de empleo

La candidata naronesa por la provincia de A Coruña, Xiana González afirmaba que “millares de persoas se ven forzadas cada ano no noso país a emigración forzada”. Una emigración “que nos afecta directamente a nos, a mocidade galega”, afirmando que en los once años que lleva Alberto Núñez Feijóo en la presidencia de la Xunta de Galicia “máis de 300.000 persoas tiveron que marchar e a metade eran menores de 25 anos.”

Actualmente Galicia está “desatendida e desmantelada”, con un sector industrial y un sector productivo “subdesenvolvido, que non nos permite xerar riqueza e postos de traballo dignos para a nosa terra.”

Aprovechando este acto en la vicerretoría de la UDC en Esteiro, Xiana González recordaba “que aquí temos duas escolas de enxeñeiría, en Serantes e Esteiro”, las cuales “poñen en evidencia a nosa potencialidade que temos que ofrecer neste campo”, proponiendo que la Xunta de Galicia establezca convenios de colaboración con Navantia y la UDC “para crear liñas específicas de traballo neste campo.”

La candidata quería poner en el centro de las medidas “a defensa por un emprego digno, que veña acompañado dunha política social que nos permita a xente nova emanciparnos”. Desde el BNG proponen al respecto un plan de emprego xuvenil “para que todo o talento que temos non se marche do noso país”, un plan retorna “para todas as persoas que se marcharon volvan a súa terra e somos conscientes que moitos deles non marcharían se tiveran oportunidade” y en tercer lugar, un plan de vivienda pública “que poña a disposición da mocidade todos os pisos baleiros que hai na actualidade.”

Xiana González afirmaba que la Xunta de Galicia “non pode seguir facendo acordos con empresas de traballo temporal, que o único que fan é crear un estado de precariedade e temporalidade”, por lo que desde la administración autonómica se debe “impulsar o Servizo Público de Emprego.”

Para hacer todo esto posible también es necesaria “unha ampliación das bonificacións do transporte público do estudantado.”

La candidata naronesa también se acordaba del rural gallego “precisando dun rural vivo”, proponiendo un plan de desenvolvimiento “que permita a incorporación da xente nova ás instalacións agrarias”, además de un plan estratégico “que priorice os investimentos para os agricultores e agricultoras novas emprendedoras.”