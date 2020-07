La Liga de Equipos Pizza Tutto finalizó su fase regular en el Club de Golf Campomar

El pasado viernes 3 y sábado 4 de julio se disputó en las instalaciones del Club de Golf Campomar la 5ª y última jornada de la liga regular de equipos Pizza Tutto.

La clasificación final quedó encabezada por el equipo Innova con 511 puntos, seguida de Sologas y Pizza Tutto 1 con 509 y 503 puntos respectivamente. Como se puede comprobar la diferencia fue mínima después de la disputa de las cinco jornadas.

Este fin de semana se celebrarán los cuartos de final, que serán enfrentamientos directos entre los ocho mejores equipos clasificados, en la modalidad match play individual.

Los cruces serán los siguientes:

INNOVA vs. PRAY FOR BIRDIES

DOCTORES vs. ENTREMARES 2

PIZZA TUTTO 1 vs. ENTREMARES 1

PIZZA TUTTO 2 vs. SOLOGAS