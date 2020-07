G.Caballero pide en Ferrol a todos los progresistas que no se queden en casa el domingo: «Somos máis e temos mellores ideas»

(Fot. Galicia Ártabra)-La vicesecretaria general del PSOE y portavoz en el Congreso, Adriana Lastra, ha pedido el voto para el candidato socialista a la Presidencia de la Xunta, Gonzalo Caballero, en el transcurso de un mitin celebrado a las siete de la tArde de este lunes en la plaza de Porta Nova, en Ferrol.

En el lugar del mitin. comienzo de As Pías, se dieron cita un buen número de alcaldes y portavoces socialistas de Ferrolterra la secretaria local, Beatriz Sestayo, con miembros de la ejecutiva; el candidato por A Coruña, Pablo Arangüena; subdelegada del gobierno en A Coruña, Pilar López Rioboo; y otros cargos políticos socialistas. En el mitin se observaron todas las normas precisas ante el coronavirus. y en el que los asistentes tuvieron que tomarse la temperatura para acceder al recinto acotado.

UNA POLÍTICA INDUSTRIAL PARA FERROLTERRA

En primer lugar tomó la palabra el alcalde de la ciudad, Ángel Mato, quien destacó las mejoras que trajeron a España los gobiernos de Felipe González Y Zapatero a las que se suman las de Pedro Sánchez con los apoyos a los autónomos, los ERTES y los ERES, así como las ayudas a las personas más vulnerables. Finalizó destacando la necesidad de una política industrial para Ferrolterra que claramente defenderá Gonzalo Caballero como presidente de la Xunta junto al gobierno central.

«FEIJÓO NO NOS GUSTAS»

Seguidamente el candidato número 5, el ferrolano Bruno Díaz, se refirió al fundador del PSOE, el ferrolano Pablo Iglesias, a la labor de los trabajadores ferrolanos y a su esfuerzo en defensa de la democracia «ahí cerca tenemos el monumento al 10 de marzo».

Recordó los ejemplos de las Enfermeras en Loita o de los Viernes Negros de la RTVG para poner de relieve a importancia de «retirar a Feijóo» de la Xunta. Otro de sus comentario fue su ataque a Feijóo que «financia la segregación por sexos en los colegios concertados» pidiendo la máxima participación de los militantes socialistas el día 12 y finalizando con un «Feijóo no nos gustas, Feijóo pírate».

EL PSOE RESPONDIÓ SIEMPRE

La tercera participación en el mitin fue la del secretario provincial del PSdG-PSOE y presidente de la diputación. Valentín González Formoso con críticas «a la derecha y a la ultraderecha», «nos encontramos con lo peor del PP, no atendiendo a las propuestas de Pedro Sánchez de luchar juntos en estos momentos». Recordó que el PSOE respondió siempre «Felipe González contra el golpismo, Zapatero contra el terrorismo y Pedro Sánchez afrontando lo peor de los últimos cien años».

Puso en valor el «enorme esfuerzo» hecho por el Gobierno de España. También por eso pidió un voto socialista el próximo 12 de julio que «castigue» la gestión de Feijóo durante la pandemia.

DETRÁS DE CASADO ESTÁ FEIJÓO

En su discurso, la portavoz socialista en el Congreso y vicesecretaria general del PSOE ha lamentado que el PP, con su posición en rechazo a las prórrogas del estado de alarma, decidiese que era «más óptimo para ellos derrocar al gobierno que a la pandemia». «Y detrás de Casado estaba Feijóo», ha asegurado.

Frente a esta actitud, ha puesto en valor las medidas adoptadas por el Gobierno de España para defender a la ciudadanía. «Tomamos estas medidas, una detrás de otra, con mucha valentía y mucho aplomo. Y todo esto sin el apoyo del PP», ha censurado en una intervención en la que también ha criticado la falta de apoyo del PP a la negociación que el Gobierno lleva a cabo en Bruselas en relación al fondo de recuperación europeo.

Además, ha criticado que esta postura de la derecha contase con el apoyo de los líderes autonómicos del PP, como Alberto Núñez Feijóo, de quien ha dicho que le «recuerda un poco a Alberto Ruíz Gallardón en las buenas palabras pero ningún buen hecho«.

Alcoa

En este punto, ha criticado que la Xunta de Galicia trate de echarle la culpa del problema de Alcoa al Gobierno. «Si nos estamos dejando la piel para que Alcoa sobreviva frente a un gobierno de la Xunta que no ha hecho nada», ha exclamado en un acto en el que ha puesto en valor la labor del Gobierno para conseguir una «transición ecológica justa» en As Pontes. «Porque lo que había si no era un cierre», ha manifestado.

Ante todas estas cuestiones, ha pedido el voto para Gonzalo Caballero, de quien ha asegurado que será «un excelente presidente». «Habla de sanidad, de educación, de las residencias… Pone rostro y cara a cada uno de los problemas», ha señalado.

«Y para eso necesitamos que se movilice hasta el último voto», ha avisado Lastra, que ha advertido de que «algunos van a jugar» a que la gente «no vaya a votar» porque saben que «si todos van a votar, el domingo Gonzalo podrá ser presidente de la Xunta y Galicia tener un gobierno que defienda los intereses de los gallegos y gallegas«.

«SOMOS MÁS Y TENEMOS MEJORES IDEAS»

Cerró el mitin el candidato a la presidencia de la Xunta Gonzalo Caballero quien pidió a todos los progresistas que «no queden en casa» el próximo domingo y acudan a votar convencido de que el «cambio es posible» si hay movilización.

«Tenemos que dar un paso adelante, no nos podemos quedar en casa. Tenemos la fuerza, la capacidad, somos más y tenemos mejores ideas», manifestó el candidato socialista asegurando encarar la recta final «con las pilas puestas». «No voy a parar de aquí al domingo» avisó.

El jefe de filas de los socialistas gallegos llamó a los suyos a movilizar a la ciudadanía para que el 12X acuda a las urnas frente a una derecha que «no quiere que los progresistas vayan a votar». «A Galicia, Galicia, Galicia que repite Feijóo, esa que cree que es de su propiedad, le tenemos que decir que Galicia no es del PP, que es de los gallegos y gallegas», expresó.

Además, el socialista, que presentó su proyecto para « gobernar a favor de todos los gallegos » y no «en contra de nadie«, abogó por «empezar a reescribir la historia de Galicia en color» después de «11 años en blanco y negro» con Feijóo

Para eso, defendió la necesidad de un gobierno progresista en Galicia para pilotar una recuperación en la que «nadie quede atrás» frente a un PP que en sus 11 años de gobierno en Galicia optó por el modelo de la «privatización».

También se comprometió a ser un «aliado» de Ferrol desde la Xunta de Galicia después de lo que calificó de «década perdida» para la ciudad con los gobiernos del PP.