Julián Pena renueva con el CBCA

El BBCA sigue apostando por la continuidad con la renovación del base de 19 años Julián Pena (Ferrol, 2001).

El jugador y el club han llegado a un acuerdo para su continuidad tras finalizar su primera temporada. El base de 1,80 metros ha sido un habitual en las convocatorias de la selección gallega durante su etapa formativa, llegando a participar en Campeonatos de España. Tras su larga etapa en el club ferrolano Basket School, Julian llegó la temporada pasada al Costa Ártabra.

El jugador destaca que “la adaptación fue muy fácil desde el primer momento, tanto entrenadores como jugadores me ayudaron y me dieron toda la confianza posible. El buen ambiente con los compañeros me facilitó las cosas a la par que me ayudaban a evolucionar en mi juego”.

Sobre el paso de junior a senior valora que “competir en ligas gallegas, y en especial la última temporada junior, ha hecho que llegase acostumbrado a jugar a un ritmo alto de juego, jugando contra jugadores que actualmente están en EBA o 1ª Nacional. De todas maneras, el cambio físico y la experiencia de otros jugadores se notaba a la hora de defenderlos o atacarlos”.

Acerca de su renovación, Juli menciona que “estoy muy agradecido de toda la confianza depositada en mi durante la temporada y que vuelvan a confiar me motiva a seguir creciendo para ganar importancia y ayudar en el equipo lo máximo posible. En cuanto al proyecto, que apuesten por la continuidad de los jugadores que hemos llegado hasta aquí, con la incorporación de gente de la comarca le da un valor añadido”.

Juli estará a las órdenes de Pablo Rodríguez que lo define como “un base puro que sabe controlar el juego que más le conviene al equipo. Es un trabajador incansable, tras su gran adaptación al equipo y la liga no tengo dudas que seguirá creciendo en su juego”.

Carlos Cotovad valora que “la apuesta por la gente de la zona es clara, viniendo de haber estado toda la vida en otro club de Ferrol estamos muy contentos tanto de su incorporación como de la evolución que ha tenido la pasada temporada.”