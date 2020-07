Marea Galeguista presenta sus propuestas para el naval en Navantia Ferrol

El candidato a la presidencia de la Xunta de Galicia por Marea Galeguista, Pacho Casal, ha estado este miércoles reunido con el comité de empresa de Navantia, en Ferrol, y ha destacado que “hai que facer unha actuación inmediata”, con el desarrollo de un buque AOR “tendo unha enxeñeiría hai que actualizar, poidéndose cortar chapa en menos de seis meses” y que serviría “para ter carga de traballo antes do inicio das fragatas F110”, que está pronosticado para dentro de año y medio. A su juicio, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Industria “deben dar para adiante a esto de maneira inmediata.”

Otra de las peticiones de Pacho Casal ha sido la financiación del plan industrial y ha criticado al gobierno central porque, tras tres años “non hai nada presupuestado”, como también ha recordado que en los presupuestos fallidos del 2019 “non había ningunha partida para isto.” En los nuevos presupuestos del gobierno central y de la Xunta de Galicia, la formación ha considerado como “línea vermella” la dotación presupuestaria al plan industrial, lo que supondrá “o desenvolvemento do dique seco cuberto en Caranza, que sería uno dos máis importantes do mundo”, en un proyecto “no que habería que fixar indemnizacións polo impacto visual por as súas grandes dimensións”, concretamente a los vecinos y vecinas del área de Telleiras, en una obra “fundamental para Ferrol e a súa comarca» y ha deseado que estas obras “non lles perxudiquen gravemente.”

Pancho Casal ha presentado otra de las medidas de Marea Galeguista en el sector naval, como es de “pivotar en torno a Navantia a tecnología Hub na eólica marina” y ha criticado que la empresa asturiana Windar “veña aquí a desenvolver a súa tecnoloxía, cando Navantia ten de sobra tecnoloxía para desenvolver proxectos propios”. Además, ha puesto en valor las instalaciones de la factoría ferrolana “cun taller de turbinas dos mellores do mundo, que fan as turbinas das fragatas que se están vendendo a todo o mundo.”

El candidato ha dado a conocer detalles de la reunión con el comité de empresa de Navantia, donde ha recibido quejas de los trabajadores por el acto de presentación del contrato entre Navantia, Windar e Iberdrola realizado el pasado 18 de junio en Navantia Fene, con la presencia del presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoo “e que ha vendido este contrato, pero tan so van a participar neste proxecto vinte trabajadores de Navantia e só persoal de xestión, o resto serán traballadores de Windar”. En el lado positivo está “a carga de traballo para as empresas auxiliares, que é benvido”, pero el candidato ha insistido que este contrato, apoyado en las empresas auxiliares, “pódese facer con tecnoloxía propia de Navantia.”

Para que todo esto pueda ser posible, Marea Galeguista ha incluido en su programa electoral la solicitud para que la Xunta de Galicia pueda formar parte del consejo de administración de Navantia “algo que permite o Estatuto, como tamén as leis estatales, ao ser unha empresa estratéxica no territorio” y supondría “que o AOR se puxera en marcha de maneira inmediata e que o HUB da eólica marina faríanna os traballadores de Ferrol e comarca.”

Petición de la suspensión de las elecciones en A Mariña

Marea Galeguista ha confirmado la presentación del recurso tras la decisión de la Junta Electoral de no suspender las elecciones gallegas en la zona de A Mariña, tras el brote de covid-19. El candidato a la presidencia de la Xunta, Pacho Casal, ha afirmado, que “entre hoxe e mañá esperamos tener unha resposta.”

El candidato ha afirmado que en la tarde del martes recibió la llamada del conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuíña, “e me di que non ten alternativa” y ha criticado que la única opción de la Xunta de Galicia “é que o venres póidanse solucionar as cousas”, algo que no ha convencido al candidato “porque trala experiencia de estos últimos catro meses, a Xunta de Galicia está improvisando e é imposible que a situación esté controlada de aquí ao venres.”

Pancho Casal ha criticado las palabras del presidente de la Xunta de Galicia y candidato por el PP, Alberto Núñez Feijóo “dicindo que a situación está controlada”, en una situación en la que “no fai falla ser enxeñeiro para saber que os 128 casos de onte son máis dos 98 de antonte”, por lo que ha insistido que si en la zona de A Mariña no se pude votar con garantías “non va a quedar outra que aprazar as eleccións, como mínimo, en A Mariña.”