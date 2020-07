O BNG presenta o seu programa de Igualdade e diversidade en Narón

O BNG de Narón estivo este xoves á mañá desde as 11.00 horas na praza da Gándara nun acto aberto con colectivos de mulleres desde o ámbito do deporte, pasando pola administración, sanidade ou representantes institucionais para poñer as políticas de igualdade na primeira liña do debate.

“Esta presentación máis que un mítin é un coloquio participativo no que queremos que todas as presentes nos conten as súas propias experiencias no ámbito laboral e social,xa que seguramente nalgún momento da súa vida sufriron a precariedade que

seguimos a vivir a día de hoxe as mulleres, con contratos precarios, baixos soldos, ou

incluso algún tipo de violencia social, económica, psicolóxica, ...” declarou Marta

Grandal, responsábel local do BNG de Narón.

Quere o Bloque desta maneira deixar claro que para a súa organización as eleccións

galegas son unha oportunidade neste sentido “Teñen que valer para traducirse en

transformacións reais, en máis igualdade e máis dereitos. Comprometémonos a

elaborar unha nova Lei de Igualdade que fomente a corresponsabilidade e despregue unha rede de servizos públicos forte que garanta a conciliación real” indica Xiana González, candidata nº 19 do BNG e coñecida na comarca por ser unha referente en Galegas 8M e o movemento LGBT.

Entre as propostas do BNG está a histórica reclamación de investir o 1% dos

orzamentos da Xunta na loita contra a violencia machista, promover medidas

encamiñadas a unha maior integración da muller no mundo do traballo, promover a

Lei galega de identidade de xénero e a recuperación dos centros quérote + con

recursos humanos e económicos suficientes.

Indican afrontar con moita ilusión o 12 de xullo “temos a mellor candidata e a

oportunidade histórica de poñer unha muller feminista e nacionalista na presidencia

pero que non está soa, se non arroupada por unha organización feminista como o BNG.

Na nosa localidade somos un exemplo niso cunha voceira municipal muller ou cun

consello local con maioría de mulleres” declara Marta Grandal, responsábel local do

BNG de Narón.