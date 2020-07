Excursión a Valdoviño para coñecer o seu Museo do Surf d@s nen@s dos campamentos municipais de Guitiriz

O Concello de Guitiriz elixiu Valdoviño este ano para realizar as primeiras excursións dos seus campamentos deportivos de verán nos que participan uns 40 mozos e mozas da localidade. E esta semana o técnico municipal Manuel Martínez desprazábase ao noso municipio cos rapaces e rapazas en dúas quendas.

O pasado luns coñecían e disfrutaban da praia da Frouxeira pola mañá e trasladábanse a Vilarrube pola tarde para practicar paddle surf. Unha experiencia única para os nenos e nenas.

Na mañá deste venres reeditábase a visita cun segundo grupo de 21 nenos e nenas.

Acompañados tamén da alcaldesa, Marisol Morandeira, visitaban o Océano Surf

Museo, o único en España adicado en exclusiva ao surf. Como guías actuaron o

rexedor de Valdoviño, Alberto González, e o concelleiro de Deportes, Sergio

Saavedra. Encargáronse así de descubrir os segredos do museo, nun percorrido

pola historia do surf dende as súas orixes ata a actualidade e con presenza

destacada das praias do noso municipio.

A visita dos rapaces e rapazas de Guitiriz continuou pola tarde na Frouxeira,

onde practicaron surf.