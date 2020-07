La Armada celebró en Ferrol la festividad de su Patrona, la Virgen del Carmen

(Reportaje gráfico Galicia Ártabra)-La Armada conmemoró este lunes, día 16, la festividad de su Patrona, la Virgen del Carmen, con diversos actos en toda España y en los buques y unidades desplegados en el exterior. En Ferrol, esta festividad se ha celebrado a través de unos actos presididos por el Almirante Jefe del Arsenal Militar, Vicealmirante Antonio Duelo Menor.

La celebración ha comenzado a las 11.30 horas con una misa solemne en la Iglesia Castrense de San Francisco concelebrada por el párroco castrense, Jesús María Pérez Martín y otros sacerdotes capellanes de la Armada. La asistencia fue voluntaria.

A las 13:00 horas se ha llevado a cabo en la explanada del edificio de la sala de armas del Arsenal, un acto militar en que ha incluido una ceremonia de homenaje a los que dieron su vida por España.

En la explanada se encontraba formada una sección de honores del Arsenal Miliar y una unidad de música, reducida, del Tercio del Norte de Infantería de Marina, al mando del Teniente Diego Bueno González.

En esta ocasión y a raíz de las precauciones higiénico-sanitarias que ha sido preceptivo implementar, el acto ha adoptado un formato reducido.

Han asistido diversas autoridades civiles y militares, entre ellas el General de la Fuerza Logística Operativa (GEFLO), General de División Francisco Arrazola Martínez; el General Jefe de XV Zona de la Guardia Civil, General de Brigada Luis Francisco Rodríguez Martínez; el coronel Jefe del Tercio del Norte, José María Sanz Alisedo; mandos de las Escuelas de Especialidades de la Armada; así como mandos y dotaciones de buques y dependencias; representantes del Ejército, Aviación y Ejército de Tierra, y de las marinas de pesca, mercante y deportiva, con las que la Armada comparte a la Virgen del Carmen como patrona.

Asimismo asistieron el alcalde de la ciudad, Ángel Mato; los parlamentarios electos del Partido Popular Diego Calvo Pouso y José Manuel Rey Varela; la subdelegada del gobierno en la provincia de A Coruña, Pilar López-Riobóo; presidente de la Autoridad Portuaria, José Manuel Vilariño Anca; Jefe Superior de la Policía Nacional de Galicia, José Luís Balseiro Vigo; Capitán Marítimo, Jorge Cao Ruiz; Vicerrectora de la Universidad-Campus de Esteiro, María Jesús Movilla; comisario jefe del Cuerpo Nacional de Policía en Ferrol-Narón, Jorge Manuel Rubal Pena; director de Navantia Ferrol-Fene, Jorge Filgueira; presidente de la Junta de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa, César Carreño; presidente de la Confederación de Empresarios-COFER, Cristóbal Dobarro; concejal de cultura de Ferrol, Antonio Golpe; así como representantes de entidades deportivas, culturales, asociativas, y de la justicia.

A las 13.00 horas llegó a la explanada el Almirante Jefe del Arsenal Militar que fue recibido por el Ayudante Mayor del Arsenal, el Capitán de Fragata Carlos Sicre Romero, y se le rindieron los honores de ordenanza interpretando la Unidad de Música la “Marcha de Infantes” mientras desde las “baterías” se efectuaban las 13 salvas reglamentarias. .

Tras pasar revista a las fuerzas el VA Duelo Menor saludó a las representaciones civiles y militares así como a los invitados y ciudadanos que acudieron al acto. Instantes después llegó a la explanada, siguiendo el protocolo, el alcalde de la ciudad, Ángel Mato.

Comenzaron los actos con la ofrenda de una corona de laurel ante una cruz de madera, en «homenaje a los soldados de todos los tiempos encuadrados en los Ejércitos de España que un día lucharon con valor, sirvieron con lealtad y murieron con honor«.

«Lo demandó el honor y obedecieron, lo requirió el deber y lo acataron; con su sangre la empresa rubricaron, con su esfuerzo la Patria engrandecieron. Fueron grandes y fuertes, porque fueron fieles al juramento que empeñaron por eso, como valientes lucharon y como héroes murieron.

Por la Patria morir fue su destino, querer a España su pasión eterna, servir en los Ejércitos su vocación y sino.

No quisieron servir a otra Bandera, no quisieron andar otro camino, no supieron vivir de otra manera»

A los acordes de «La Muerte no es el final» el vicealmirante Antonio Duelo y el alcalde de la ciudad, Ángel Mato, depositaron la corona de laurel mientras el párroco castrense pronunciaba una oración, «Que el Señor de la vida y la esperanza, fuente de salvación y paz eterna, les otorgue la vida que no acaba, en feliz recompensa`por su entrega».

Se efectuó el toque de oración y al cesar éste sonó un disparo de salva de fusilería a cargo de la sección de honores.

ALOCUCIÓN DEL ALMIRANTE JEFE DEL ARSENAL

A continuación el VA Antonio Duelo Menor se dirigió a los asistentes a los que dio las gracias por acudir a este acto.

La mar ha sido nexo de unión de pueblos y culturas

«A pesar de los difíciles momentos que estamos viviendo, no hemos querido dejar de honrar a nuestra Patrona para pedirle y agradecerle su protección; si bien es cierto que este año para cumplir con la normativa sanitaria, se ha reducido el formato del acto y el número de asistentes. También se han suprimido todas las actividades de carácter festivo, en señal de respeto por nuestros compatriotas fallecidos a causa de la pandemia.

A lo largo de la historia, la mar ha sido nexo de unión de pueblos y culturas. También, fuente de riqueza y gran motor de la economía por sus ingentes recursos naturales y por ser el medio de intercambio del 90% de las mercancías a nivel mundial.

La mar es objeto permanente de sueños e inspiración por su belleza y halo de misterio pero sabemos que también puede convertirse en un medio hostil y origen de situaciones de riesgo. En esos momentos difíciles, ante la inmensidad del océano que nos rodea, la gente de mar nos sentimos insignificantes y vulnerables y, de forma natural, con independencia de nuestras creencias, elevamos una plegaria a la Virgen del Carmen, nuestra “estrella de los mares”, buscando su protección. El hecho es que fe y tradición se funden en la gente de mar pues como nos recuerda la inscripción en una placa en la Escuela Naval Militar: «El que no sepa rezar que vaya por esos mares, verá lo pronto que lo aprende, sin enseñárselo nadie».

Tras glosar la importancia y la historia de la Virgen del Carmen y su relación con la Armada el VA hizo una referencia a los caídos y fallecidos en este año.

Día de especial recuerdo y agradecimiento

«Hoy, es pues un día grande para la Armada y, como no podía ser de otra manera, la Institución se siente orgullosa de su multisecular y glorioso pasado. España, y conviene recordarlo en los tiempos que vivimos, es una gran nación forjada a lo largo de siglos y con una historia repleta de gestas y hazañas inigualables, muchas de ellas en la mar o relacionadas con la mar. En estos años estamos precisamente celebrando una de las más relevantes, la primera circumnavegación de Magallanes y Elcano. La civilización moderna debe pues mucho a nuestros marinos y descubridores. Es un hecho y hemos de proclamarlo con orgullo.

En un día como hoy, es pues de justicia honrar a las generaciones de marinos que nos precedieron y que contribuyeron a la grandeza de España. Ellos han sido referente y ejemplo para todos nosotros y nos han transmitido una herencia que debemos conservar y engrandecer con nuestro esfuerzo diario.

Entre todos ellos, merecen un especial recuerdo y agradecimiento en este día aquellos que dieron su vida por nuestra Patria en cumplimiento de su deber. Por ello les hemos rendido un emocionado homenaje en este acto y su recuerdo nos reafirma hoy en el compromiso que adquirimos al jurar nuestra Bandera.

También en el día en el que se celebra en Madrid un acto de homenaje a las víctimas del COVID- 19, presidido por S.M. El Rey, quisiera dedicar un sentido recuerdo a las víctimas y a sus familias, así como transmitir nuestro cariño a todos aquellos que sufren las secuelas económicas y sociales de esta crisis sanitaria.

Recordamos también hoy a nuestros compañeros de la Armada y, en especial a aquellos de este entorno geográfico del norte, que han fallecido en este año naval. Vaya nuestro cariño a sus familias para las que pedimos consuelo y esperanza a la Virgen del Carmen.

También echamos de menos en este día a las dotaciones de las unidades basadas en Ferrol, concretamente las de las fragatas “Álvaro de Bazán” y “Cristóbal Colón” y del patrullero “Arnomendi” que se encuentran desplegadas lejos de sus hogares cumpliendo con las misiones encomendadas».

Agradecimiento al personal de la Armada

«Para finalizar, quisiera aprovechar también la oportunidad que me brinda este acto para agradecer al personal de la Armada el trabajo siempre eficaz que lleva a cabo, a pesar de las estrecheces presupuestarias que venimos sufriendo en los últimos ejercicios a las que, en este año, se han unido las dificultades derivadas de la pandemia. Sentiros orgullosos de vuestro esfuerzo pues con él, servís a España contribuyendo de forma decisiva a la operatividad y eficacia de la Flota, razón de ser de la Armada.

Mi agradecimiento también por vuestro comportamiento responsable en esta situación de crisis sanitaria con el que habéis contribuido, a la contención de la pandemia en el ámbito de Ferrol y por vuestra implicación en la operación Balmis con la que habéis ayudado a paliar sus efectos. La crisis no ha terminado y debemos seguir actuando con plena responsabilidad individual y colectiva».

Encomienda a la Virgen del Carmen».

Encomienda a la Virgen del Carmen

«Por último, pido en este día a nuestra madre la Virgen del Carmen que nos bendiga, nos acompañe y nos proteja, a nosotros, a nuestras familias y a toda la gente de la mar

Y antes de proceder a entonar el himno de la Armada, gritad conmigo con emoción: ¡Viva la Armada!, ¡Viva España!.»

Tras una alocución del Almirante del Arsenal y la interpretación de Himno de la Armada, el evento se dio por finalizado, sin el tradicional desfile de la fuerza que habitualmente ponía fin a este acto conmemorativo.

La devoción de las gentes del mar hacia la Virgen del Carmen nace en el siglo XIII y se va fortaleciendo a través de los siglos. En 1901 se establece el patronazgo de la Virgen para la Marina española, declarándose el 16 de julio el día de su festividad