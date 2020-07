El Gonnaba O Parrulo “B” irá a por todas en el playoff

El Gonnaba O Parrulo “B” está a cuarenta minutos de poder conseguir un sueño, el ascenso a Segunda División “B”, pero, para ello, deberá imponerse en su visita al Stellae St. Petroni, en una eliminatoria a partido único que se disputará este domingo, a las 17:45 horas, en el Pabellón Municipal Grupo Escolar (Padrón). El partido se disputará a puerta cerrada, pero podrá seguirse en directo en el canal de Youtube de la Real Federación Galega de Fútbol.

Este jueves y como previa a este partido, se celebraba una rueda de prensa en la Cafetería Golden, establecimiento colaborador de O Parrulo Ferrol y su Escuela de Fútbol Sala, con la presencia de los jugadores Miguel Caeiro y Ángel Padín, como del director deportivo, Iván López.

Miguel Caeiro: “La oportunidad del ascenso no se tiene todos los días”

Los entrenamientos para empezar este partido empezaron “hace un mes”, tal y como reconocía Miguel Caeiro, el cual les ha servido “para coger forma.”

Este partido será especial porque la posibilidad de conseguir un ascenso “no se tiene todos los días”, por lo que en este partido en Padrón, Miguel Caeiro afirmaba que “vamos a ir con todo.”

A diferencia del Stellae St. Petroni, para este domingo los ferrolanos llegarán “con más entrenamientos”, por lo que el jugador ferrolano esperaba que “podamos aprovechar eso”, como también otra de las claves podrá ser “la juventud de nuestro equipo.”

Ángel: “Queremos no encajar goles y no cometer errores”

Uno de los guardianes de las redes del Gonnaba O Parrulo “B” es el portero Ángel Padín. En este partido espera a un Stellae St. Petroni “muy ofensivo, tienen mucha calidad”, por lo que los ferrolanos tienen que hacer ver que son “jóvenes y ambiciosos”.

Una de las claves de este partido será “el no encajar goles y tampoco cometer errores”, porque en el caso de que el partido sea de muchos goles “ellos pueden tener más ventaja.”

Ángel Padín es consciente de que el parón por la covid-19 va a hacer que el partido “no tenga mucho ritmo”, pero espera que el Gonnaba O Parrulo “B” pueda tener “más capacidad”, aunque reconoce que a los ferrolanos “nos cuesta marcar” y pronostica que el partido “va a estar apretado hasta el final.”

Otro de los factores que quería destacar era que el equipo lleva entrenando conjuntamente durante un mes, algo que no sucedía habitualmente en la competición liguera antes del parón por la covid-19, debido a que “en este equipo filial algunos jugadores trabajan, otros son estudiantes y lo hacen lejos”, por lo que tras este mes “tenemos muchas ganas de llegar bien al partido”, tras una temporada “de altibajos”, debido a que “podíamos ganarle a cualquiera, pero, en un mal día, también nos podía ganar cualquiera.”

Iván López: “Tenemos que llevar el partido a nuestro juego”

El director deportivo de O Parrulo Ferrol, Iván López, reconocía que este partido “no llega en un momento óptimo, pero sí muy bueno”, teniendo en cuanta que el Gonnaba O Parrulo “B” ha estado casi cuatro meses sin entrenar debido al parón por la covid-19. Dadas estas circunstancias “llegamos bastante bien al partido”, por lo que el equipo tenía “mucha ilusión y ganas.”

La clave para Iván López es llevar el partido “a nuestro juego”, porque si el partido se basa en individualidades, uno de los puntos fuertes del Stellae St. Petroni, los ferrolanos “estaremos perdidos.”

Debido al parón por la covid-19, otro de los interrogantes será como llegue a este partido el Stellae St. Petroni. Iván López no quería darle importancia a las posibles bajas que pueda presentar el Stellae St. Petroni, porque aunque el equipo contrario “no llegue en su mejor momento, no me fío”, queriendo dejar claro que el Stellae St. Petroni “son los favoritos”, al contar con “jugadores con experiencia en categorías superiores y en este tipo de partidos”, siendo un equipo “que está hecho para esto.”

Iván López pronostica que el partido “va a ser muy largo” y piensa que se va a decidir “en los minutos finales”, por lo que espera que el Gonnaba O Parrulo “B” tenga “la cabeza fría”, recalcando que, sobre la pista, el juego “tenemos que llevarlo a donde queremos, aunque estemos por detrás en el marcador.”

El director deportivo quiso recordar que en el único enfrentamiento liguero entre ambos equipos, celebrado en el Pabellón de A Malata, los ferrolanos lograran la victoria por 6-5, en un duelo “donde llegamos a ir venciendo 4-1, pero al final ganamos por la mínima con un doble penalti al final de todo.”

Para finalizar, Iván López también hacía una pequeña valoración de esta temporada del Gonnaba O Parrulo “B”, donde el objetivo era “mantener la categoría” y el poder disputar esta fase de ascenso “es un premio al trabajo realizado durante la temporada”, contando que este equipo estuvo “condicionado” durante la misma “ya que hubo jugadores que fueron convocados por el primer equipo y otros que tenían que ir con el equipo de División de Honor Juvenil.”