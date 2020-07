O Concello de Narón adquire un vehículo para reforzar o labor da sección de Obras e Medio Ambiente da Policía Local

A alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro, e o concelleiro de Seguridade Cidadá, Román Romero, participaron a mañá deste venres xunto co xefe da Policía Local, Eduardo Pita, no acto de recepción dun novo vehículo para a sección de Obras e Medio Ambiente da Policía Local de Narón.

O modelo adquirido polo Concello, un Toyota Land Rover, sumarase a outro vehículo que utilizaba o persoal do servizo, un Nissan Qashqai. “O vehículo co que estamos traballando actualmente esta en bo estado pero ao dispoñer dun máis poderemos reforzar o traballo que realizamos dende a Policía Local na área de Medio ambiente”, asegurou a alcaldesa, Marián Ferreiro.

Así mesmo, as prestacións do Land Rover 4×4 “farán posible poder acceder a camiños dificultosos ou a zonas de monte ás que ata agora había que chegar coa axuda dun vehículo con similares prestacións do Speis de Narón para poder realizar os pertinentes informes”, tal e como explicou a rexedora local.

“Dende o Concello de Narón continuaremos reforzando na medida do posible servizos como os que realizan os axentes da Policía Local, poñendo á súa disposición os recursos necesarios dentro das posibilidades da administración local para velar polo cumprimento da normativa en vigor e sancionar conductas e accións que incumpran esa normativa”, incidiu a alcaldesa.