Editorial-Ante el coronavirus, «calma, mucha calma y grandes dosis de serenidad»

Una noticia agradable, esperada, llegaba a los medios en la mañana de este domingo. «El Área Sanitaria de Ferrol, desde el Eume a la Estaca de Bares, quedaba libre de afectados activos por el dichoso coronavirus».

Una noticia esperada puesto que día a día en los partes del Sergas se observaba que mientras en otros lugares de la geografía gallega aparecían algunos «focos» en nuestra zona descendían en número de afectados.

Mientras veíamos como a causa de unas fiestas de san Juan, o una juerga colectiva, el virus «recuncaba» en otros lugares, por estas tierras Eume-Ferrolterra-Ortegal nos llegaban noticias, fotografías, de determinados grupos que creyéndose que «todo el monte es orégano» se permitían el lujo de no cumplir las normas emanadas por la Xunta de Galicia. Abarrotes en playas, pandillas en terrazas, grupos sin mascarillas..lo que puede suponer que si Dios no lo remedia, como se suele decir, lo hasta ahora ganado puede perderse en cuestión de minutos.

Queda pues reiterar el llamamiento de «los sensatos». Cumplamos con lo que se nos pide, no caigamos en el pensar que «a mi no me va a tocar«, seamos moderados en nuestras acciones, y pensemos que si bien hasta hace poco se señalaban como grupos de riesgo a «los maduros» ahora ya ha bajado a sectores de gente más joven..es decir, que todos pueden ser los afectados, a cualquiera le puede «tocar la china«

Decía un viejo amigo, ya fallecido, el querido amigo Vicentón, cronista deportivo, cuando se acercaba un encuentro difícil para el Racing..»Calma, mucha calma, y grandes dosis de serenidad».….no estará mal que esa frase la pudiésemos llevar a la realidad a día de hoy.

Ah y…un más que gracias a nuestros sanitarios, desde el más alto al más bajo, unos y unas, (no en estatura). Han dado todo un ejemplo de profesionalidad y de humanidad que ya quisieran algunos. Y recordando otra frase de un ya desaparecido presentador de televisión..»¡Ustedes son formidables»»

Desde Ultramar,

Pedro E. Sanz-Director