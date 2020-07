El Gonnaba O Parrulo “B” logra un histórico ascenso a Segunda División “B”

Cuatro meses después volvía a rodar el balón y lo hacía con un partidazo para el Gonnaba O Parrulo “B”, al imponerse por 2-6 al Stellae St. Petroni, en el playoff de ascenso a Segunda División “B”, disputado en la tarde del domingo, en el Pabellón Grupo Escolar (Padrón).

Las cosas no podían empezar mejor para el Gonnaba O Parrulo “B”, porque en una de las primeras jugadas Coque sorprendía con un tiro colocado a la escuadra desde el borde del área, anotando el 0-1. Este gol motivaba a los jugadores del filial ferrolano, que iban a por todas, controlando el partido, ante un Stellae St. Petroni que no estaba cómodo sobre la pista, aunque peleaban todos los balones en juego. Fruto de esto, los ferrolanos estuvieron a punto de ampliar distancias con una vaselina de Borja en la frontal del área, que se estrellaba en el larguero, pero en la siguiente llegada Costi no perdonaba para hacer el 0-2 desde el borde del área por alto.

A los jugadores ferrolanos les estaba saliendo todo, realizando un juego serio tanto en ataque, como en defensa, aunque el Stellae St. Petroni tuvo una clarísima ocasión ya pasada la medianía del periodo, con un tiro desde el borde del área que pegaba en el palo de atrás, donde el efecto óptico desde que según qué lugares del Pabellón Grupo Escolar parecía que había sido gol, pero afortunadamente para los intereses de los ferrolanos, solo se quedaba en efecto óptico.

En los últimos instantes el Gonnaba O Parrulo “B” llegaba no solo a la quinta falta, sino que también hacía la sexta, teniendo Couto un doble penalti en sus botas para recortar distancias, pero su tiro ajustado al palo se iba fuera por unos centímetros, por lo que con este 0-2 el partido se iba al descanso.

Los jugadores ferrolanos estuvieron a punto de sorprender en el inicio del segundo periodo, con una jugada de saque de inicio, que finalizaba con un tiro de Coque dentro del área, pero el meta Carlos lograba evitarlo, aunque tan solo un minuto después, Miguel Caeiro robaba un balón en tres cuartos de pista y casi al primer toque desde el lateral del área, mandaba el balón a la escuadra, ampliando distancias con el 0-3.

Este gol cambiaba el partido por completo, obligando a Diego Pernas a salir como portero-jugador en el Stellae St. Petroni y el juego de cinco les daba resultado, porque Xuxa hacía el 1-3 con un tiro desde la frontal del área por alto, aprovechando un balón muerto y tan solo unos minutos después metían el miedo en el cuerpo al Gonnaba O Parrulo “B”, con un gol de Alberto al segundo palo, culminando una buena jugada de equipo, dejando el marcador el 2-3.

El Stellae St. Petroni iba a por todas, con los ferrolanos empezando a tener nervios sobre la pista, llegando a tener dos ocasiones para empatar el partido, con centros al segundo palo, pero el balón se paseaba por el área sin que lograse llegar nadie, mientras que el Gonnaba O Parrulo “B” se hacía con balones al robar en el juego de cinco, pero sus tiros a portería vacía se iban muy lejos.

Los ferrolanos quisieron cambiar estas sensaciones sobre la pista y también sacaban al portero-jugador, primero con Raúl y luego con Yago Tenreiro, ganando más seguridad en su juego, al obligar a retroceder a los locales, llegando a tener Chesky una gran oportunidad al quedarse solo delante del meta Carlos, pero su potente tiro en la frontal de área se estrellaba en el larguero.

Los jugadores del Gonnaba O Parrulo “B” volvían a ganar confianza y esto acabó siendo clave en los minutos finales, consiguiendo Álex Naveira el 2-4, con un gol dentro del área en una buena jugada de equipo y poco tardaba Costi en robar un balón en media pista, para marcar a portería vacía el 2-5. Las cosas se ponían muy de cara para los intereses de los ferrolanos, al tener un doble penalti lanzado por Yago Tenreiro que se iba al larguero y tan solo unos segundos después volvían a disponer de otro lanzamiento, ejecutado ahora por Álex Naveira, que anotaba el definitivo 2-6.

Gracias a este resultado, el Gonnaba O Parrulo “B” asciende por primera vez a Segunda División “B” tras disputar las dos últimas temporadas en Tercera División, siendo este el tercer ascenso en seis temporadas desde la creación del filial, tras empezar sus pasos en la ahora llamada 1º Galicia provincial, pasando en este tiempo por la Preferente Galicia y la Tercera División, con la mayoría de jugadores formados íntegramente en la Escuela de Fútbol Sala de O Parrulo Ferrol.

Stellae St. Petroni: Carlos, Couto, Marci, Pepe, Xuxa – también jugaron – Iago Macía – Alberto, Diego Pernas y Javi López.

Gonnaba O Parrulo “B”: Ángel, Miguel Caeiro, Coque, Yago Tenreiro, Borja – también jugaron – Chesky, Diego López, Muri, Álex Naveira, Diego Naveira, Costi, Raúl y Dani.

Árbitros: Daniel López López y Jesús Otero Baltasar, junto con Álvaro Sobral Moreno como tercer árbitro y Eva López Seijas como árbitro asistente (Comité gallego). Amonestaron a los locales Xuxa y Javi López, como a los visitantes Coque, Yago Tenreiro y Costi. Expulsaron, por doble amonestación, al local Pepe.

Goles: 0-1 Coque min.1, 0-2 Costi min.7, 0-3 Miguel Caiero min.22, 1-3 Xuxa min.23, 2-3 Alberto min.27, 2-4 Álex Naveira min.37, 2-5 Costi min.28, 2-6 Álex Naveira (doble penalti) min.39.

Pabellón: Grupo Escolar (Padrón).