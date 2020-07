O BNG demanda o adecentamento das zonas verdes do Bertón

O Bloque Nacionalista Galego de Ferrol ten que chamar a atención, «unha vez máis«, sobre o preocupante estado do Bertón, «onde as zonas verdes están totalmente abandonadas e cubertas de maleza así como o parque canino«. Desde o BNG teñen que lamentar que, «unha vez máis, está zona da cidade volve a quedar excluída, goberno tras goberno municipal, dos traballos de mantemento e conservación de zonas verdes«.

O BNG lembra que o Concello de Ferrol non ten contrato de limpeza de parques e xardíns desde decembro de 2016, sendo prorrogado en 2017, «pero coa particularidade de que o Bertón estaba fora deste contrato, realizado no seu día polo goberno de José Manuel Rey Varela posteriormente asumido por Ferrol en Común, e agora con Angel Mato à frente segue igual. O último contrato municipal para a conservación desta zona leva meses caducado se que desde o goberno local se teña ningun tipo de previsión de actuar nesta zona«.

Xa durante o mandato pasado o BNG xunto aos veciños e veciñas do Bertón ademais de usuarias do parque canino tiveron que mobilizarse en varias ocasións para esixir que se acometeran as labores de mantemento necesarias tras e que, como acontece na actualidade, o goberno local «segue a esquecerse«.

O BNG considera que» é o momento de rachar coa dinámica actual no Concello de Ferrol que se limita a reproducir o mesmo modelo de externalización de servizos públicos e apostar por facer unha xestión directa deste servizo, que posibilitaría que o Concello de Ferrol podería atender as necesidades de calquera zona do noso concello sen preocuparse se as mesmas estaban incluidas nun prego ou de ter que facer contratos menores«.