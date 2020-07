Un día histórico para Ferrol. La Autoridad Portuaria cede gratuitamente unos 250 mil metros a la ciudad

La ciudad ganará para su patrimonio 245.774 metros cuadrados de terreno en A Malata, A Cabana y Ferrol Vello valorados en 14 millones de euros, según la Intervención General del Estado. Estos le serán cedidos gratuitamente por la Autoridad Portuaria al Concello en virtud de un acuerdo que las partes acaban de alcanzar inicialmente. Ese pacto, en forma de convenio, tiene que ser autorizado por Puertos del Estado, el Ministerio de Hacienda y el pleno de la corporación municipal, al que se someterá la aprobación del documento en la sesión ordinaria de este mismo mes de julio.

En A Malata

Negociado por el alcalde, Ángel Mato, y el presidente del Puerto, José Manuel Vilariño, el borrador del convenio establece que la Autoridad Portuaria, previa desafectación, cederá al Ayuntamiento para fines de utilidad pública un paquete de bienes que actualmente forman parte del dominio público portuario. Entre ellos se encuentran dos parcelas que el Concello ocupa en estos momentos en régimen de autorización: las zonas A-940 y A-939.

La zona A-939 consta de 129.313 metros cuadrados sobre los que se asientan el estadio de A Malata, un campo de fútbol de entrenamiento, dos campos de fútbol 7, un estanque, una cancha de kayak-polo, áreas de estacionamiento, viales y zonas verdes.

La zona A-940 son otros 45.875 metros cuadrados donde se ubican, entre otros servicios y construcciones, el pabellón de A Malata con su aparcamiento y el complejo polideportivo del mismo nombre, dotado de campo de rugby y pistas de atletismo, pádel y tenis.

Por la ocupación y actividad de esas dos zonas, con una bonificación del 50 %, al Concello le corresponde anualmente el abono a la Autoridad Portuaria de sendas tasas de 146.433 y 412.765 euros. A partir de la entrada en vigor del convenio, las arcas municipales se ahorrarán ese desembolso de casi 560.000 euros por ejercicio.

Carretera alta del puerto y otros viales

Además, el acuerdo incluye el traspaso a la ciudad de la carretera alta del Puerto y de otras

que transcurren por la zona de servicio de las citadas áreas A-939 y A-940 (carretera de A Malata y conexiones con el Acceso Norte), así como del vial de comunicación entre las carreteras alta y baja del Puerto, 37.143 metros cuadrados en total.

En A Cabana

Igualmente, Ferrol incorporará a su patrimonio 33.443 metros cuadrados de superficie en A Cabana, espacio donde se encuentran la estación de impulsión, el local de la asociación de vecinos, la iglesia, parte del paseo marítimo y un parque infantil.

Una vez que se produzca la cesión de esos terrenos al Concello, la Autoridad Portuaria

se beneficiará, durante un decenio, de una exención de pago del convenio suscrito con el Ayuntamiento en materia de prevención y extinción de incendios. En aplicación de este acuerdo, el Puerto viene abonando anualmente a las arcas locales, mediante compras de material o bien en efectivo, unos 80.000 euros, a cambio de los cuales los bomberos de la ciudad responden a incidencias en sus instalaciones.

Se acaba con una situación anómala

Con este acuerdo, además, el Concello y el Puerto ponen fin a sus desencuentros en relación con las tasas concesionales de A Malata.

Este convenio supone un estrechamiento de lazos entre dos de las principales instituciones de la ciudad. Además, acaba con una situación anómala como es el hecho de que la Autoridad Portuaria mantenga hoy la propiedad de terrenos que, por mor de la evolución de las necesidades operativas de los tráficos marítimos, han quedado en desuso o bien han perdido su función original para convertirse en carreteras o parcelas de aprovechamiento social y deportivo.

«Pacto histórico, gana Ferrol» (José M. Vilariño)

En rueda de prensa conjunta, Vilariño y Mato, a la que también asistieron el director del Puerto, Alejandro Rey, y el concejal de Urbanismo, Julián Reina, han presentado en la mañana de este viernes el acuerdo. El presidente de la Autoridad Portuaria, José Manuel Vilariño Anca ha calificado el pacto de “histórico” y ha manifestado: “Mañana es el día grande Galicia y hoy es un gran día para Ferrol. […] Los buenos acuerdos son aquellos en los que todas las partes ceden para que gane el colectivo. Y hoy, sin duda alguna, gana Ferrol”. “En estos tiempos de incertezas y tribulaciones -ha abundado- los ciudadanos no entenderían que las instituciones, que sus instituciones, con independencia de quienes las presidan, no caminasen juntas, no avanzasen de la mano como hoy lo estamos haciendo aquí”. También ha tenido palabras de agradecimiento tanto para su equipo como para el regidor.

«En busca del bien de Ferrol» (Ángel Mato)

Por su parte, el alcalde, Ángel Mato Escalona, ha insistido en el valor de esa voluntad de hallar acuerdos mencionada por el presidente de la Autoridad Portuaria. “Cuando todos intentamos ir de la mano, en la misma dirección, gana Ferrol, gana la ciudadanía”, ha dicho.

El alcalde de Ferrol, Ángel Mato, ha dado a conocer algunas de las mejoras que han sido proyectadas para estas superficies cedidas, como es la mejora del paseo marítimo de A Malata o la creación de un mirador en la carretera alta del Puerto.

En cuanto a las instalaciones deportivas, estas superficies “serán adaptadas” para tener la posibilidad de albergar grandes eventos “no solo a nivel local, sino también a nivel gallego y nacional”, además de realizar obras necesarias en el estadio de A Malata, como también “unirlo” a las instalaciones de FIMO y el pabellón de A Malata “para crear la mayor ciudad deportiva de Galicia.”

Mato entiende que con la firma de este convenio el Puerto cederá “una superficie que ya no le es útil y la ciudad sí necesita. De hecho, lleva décadas dándole uso”. “Coincido contigo, presidente, en que este es un día histórico, por el contenido del acuerdo y por cómo se ha llegado a él, siempre con el mejor de los ánimos y en busca del bien de Ferrol”, ha concluido Ángel Mato.