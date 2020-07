1.141 autónomos y pequeñas empresas cobrarán las ayudas PAME del Concello de Ferrol

Un total de 1.141 autónomos y pequeñas empresas de Ferrol tendrán derecho a cobrar las subvenciones correspondientes al Plan de Mejora de la Empleabilidad (PAME). Así lo recoge el informe de la comisión de evaluación celebrada esta mañana. De ella forman parte la concejala de Empleo y Promoción Económica, María Teresa Deus, un portavoz de cada uno de los cuatro grupos políticos de la corporación municipal y técnicos del Concello. El documento detalla que de las 1.381 solicitudes presentadas, 364 estaban completas de inicio, 777 fueron emendadas en el plazo de subsanación, 14 están aún condicionadas, 225 fueron denegadas y en un solo caso el interesado desistió.

Entre las causas de denegación, figuran las deudas pendientes con la Administración, superar el porcentaje de reducción de facturación, no estar dado de alta en el régimen de la Seguridad Social o en la Mutua Profesional y en Hacienda o no presentar la documentación en la fase de enmienda.

Con estos datos, el importe comprometido para estas subvenciones es de 1.707.630 euros de los dos millones consignados, con lo que quedará un importe libre estimado de 292.370 euros. La intención del Concello es aprovechar estos fondos para abrir una segunda convocatoria del PAME Ferrol y así se puedan presentar quien no cumplían alguno de los requisitos y tengan la posibilidad de solucionar esa situación. También las personas que no aportaron la documentación en la fase de enmienda o que no solicitaron las ayudas por cualquier otra razón.