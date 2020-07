VII Festival Bal y Gay

Julia Mª Dopico Vale

Mar y montañas, prados y playas, bosques que se confunden con las aguas en la Galicia verde que asoma al Cantábrico y que nos sitúa en la Mariña Lucense a la que accedemos siguiendo la carretera de la costa dejando atrás Ferrolterra y Ortegal.

Tierras que guardan en su interior tesoros ocultos como la sombría Serra do Xistral o Mondoñedo, en el Camino del Norte, con su secular catedral; tierras en las que se celebrará durante la segunda quincena de agosto, la “VII edición del Festival Bal y Gay”, fruto de la iniciativa de la Asociación que lleva el nombre del músico e intelectual lucense, con la finalidad de aproximar la música clásica de calidad a un

entorno en el que su accesibilidad era muy limitada, ofreciendo un cartel de artistas de primer nivel que hacen que el festival se consolide como todo un referente en Galicia. Foz, Mondoñedo, Viveiro, Ribadeo, Trabada, Barreiros y Lourenzá serán los enclaves en los que transcurrirán las jornadas en las que podremos ver el documental “Dancing Beethoven”, sobre la puesta en escena de la coreografía de la Novena Sinfonía a cargo de la compañía Béjart Ballet de Lausana; asistir a la conferencia de Nathaly Ossa, la “Música que transforma: Cómo se transforman las sociedades a través de la música”, tomar masterclass con el prestigioso pianista Juan Pérez Floristán y sobre todo, escuchar mucha y buena música como la de la Real Filharmonía de Galicia, dirigida por el Maestro Zumalave que iniciará el 12 de agosto el festival en la Catedral mindoniense y servirá de “obertura” para el grupo de música antigua Sponte Sua, la del Quinteto Invento, que aproximará a los más jóvenes al cuento musical de Prokófiev, Pedro y el Lobo en versión reducida y enriquecida con decorados y coreografías, el grupo Arco Iris, que nos conducirá por los distintos continentes con su concierto O Mundo Soa: sones de los gitanos de Al-Ándalus, “sinfonías rítmicas” de África, la bossa nova de Brasil, el country estadounidense o las sorprendentes tímbricas de la milenaria cultura oriental. Música del Cuarteto Cosmos interpretando a Haydn y Brahms y del Cuarteto Quiroga, exquisito, según califica The New York Times y los sincopados compases más genuinos del jazz y el swing con Hot Chocolates.

El festival concluirá con el concierto en el Auditorio Hernán Naval de Ribadeo del Esemble Bal y Gay, formación integrada por jóvenes procedentes de las más

prestigiosas orquestas que interpretarán la Obertura Egmont y la Sinfonía Heroica del genio de Bonn.

La propuesta musical no podría ser más sugerente, ni menos el entorno mariñés, lleno

de magia y de misterio. Una invitación a los sentidos.