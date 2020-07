Suso Rey seguirá como segundo entrenador de O Parrulo Ferrol

Apuesta por la continuidad en el cuerpo técnico de O Parrulo Ferrol, con Suso Rey volviendo a ser el segundo entrenador del primer equipo.

En la pasada temporada Suso Rey regresaba a O Parrulo Ferrol, tras una anterior etapa donde había sido preparador físico en Segunda División, para ser el segundo entrenador del equipo ferrolano en el estreno de Héctor Souto como entrenador.

Además, Suso Rey ha sido el entrenador del Gonnaba O Parrulo “B” que recientemente ha logrado el ascenso a la Segunda División “B”.

– ¿Qué balance haces de esta última temporada?

Creo que el balance es positivo porque el equipo no sólo no sufrió para conseguir la permanencia, que era el objetivo marcado, sino que estuvo peleando hasta el final por entrar en la Copa de España y a falta de 7 jornadas aún teníamos opciones de play-off.

– ¿Qué te ha motivado para renovar en O Parrulo Ferrol?

La verdad que todo. Primero, el seguir al lado de un cuerpo técnico de diez tanto en lo personal, como en lo profesional, de un grupo de jugadores extraordinarios del cual este año se mantiene el bloque, que son personas fabulosas, auténticos guerreros y profesionales como demostraron el curso pasado y que seguro que, junto con las nuevas incorporaciones, van a hacer que sigamos creciendo como EQUIPO, de un club que es una FAMILIA, pues me han ayudado siempre en todo para poder mantenerme al lado de la mía, lo que no es fácil cuando estás fuera de casa, sí muy necesario y siempre se han preocupado de ello, y como no, de la afición, de nuestra afición, que no hay palabras para poder agradecer el apoyo y el sustento que nos han dado durante todo el año y que esperemos durante esta temporada las cosas mejoren para poder contar con su apoyo.

Y después, a nivel deportivo, el poder seguir y completar el trabajo que se inició la temporada pasada que, por los motivos que todos conocemos, no se pudo culminar.

– ¿Cuáles son tus objetivos personales en esta nueva temporada?

Lo tengo muy claro. Dar todo lo mejor de mí para que este proyecto consiga los objetivos marcados, seguir disfrutando de lo que más me gusta rodeado de un grupo de gente estupenda que seguro me hará crecer y mejorar como persona y como profesional de este deporte tan maravilloso que es el futsal.

– ¿Qué esperas del equipo en esta nueva temporada?

Estoy seguro que vamos a trabajar en cada entrenamiento al 110% y que pelearemos cada partido, cada acción, cada balón creyendo en nosotros y en el trabajo diario, lo que hará que logremos grandes cosas.

– ¿Cómo se enfoca a nivel de preparación esta temporada, con una pretemporada que duraría un mes?

Se enfoca con muchas ganas, mucha ilusión y planificando muy bien las cargas de trabajo, estando muy pendiente de las sensaciones y del estado de los jugadores día a día para afrontar la liga más dura que se recuerde. Va a ser una temporada muy exigente a todos los niveles y, sobre todo, por las condiciones que nos rodean, pues todo puede cambiar de un día para otro.

Tenemos que prepararnos táctica, física y mentalmente para una temporada diferente a lo que estábamos acostumbrados.

– ¿Algún mensaje para la afición en esta nueva temporada?

Como dije anteriormente, esperemos que la situación que estamos viviendo mejore para poder vernos en A Malata y poder contar con su apoyo pues es nuestro sexto jugador como se suele decir y que queremos hacerla disfrutar y seguramente también la hagamos sufrir pero estando juntos todo será más fácil. VAMOS PARRULO!!!!!