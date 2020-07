Presentada la XLII Mostra de Teatro Galego de Cariño

Dos semanas del mejor teatro para público infantil y adulto

En la mañana de este martes, día 28 de julio, tuvo lugar la presentación oficial de la XLII Mostra de Teatro Galego de Cariño, decana de Galicia, que se celebrará del 9 al 21 de agosto y que un año más no falta a su cita aunque en esta ocasión lo hará de un modo diferente, adaptándose a las circunstancias sanitarias actuales a través de un protocolo de higiene y prevención ante la COVID-19.

Las mejores compañías teatrales de público infantil y adulto actuarán durante dos

semanas en diferentes espacios del municipio: el auditorio municipal, la Praza do

Campín, el local social de la casa consistorial y de modo itinerante por las calles del

municipio. El teatro en la calle, en la Praza do Campín, seguirá siendo gratuito pero se

desarrollará en un recinto cerrado al aire libre para lo que se necesitará reservar

entrada para acceder.

En la mañana este martes el alcalde de Cariño, José Miguel Alonso Pumar, el concejal de Cultura, Jonathan Miranda, y el deputado de Cultura de la Deputación da Coruña, Xurxo Couto, presentaban el cartel y la programación de este evento. El cartel, obra del conocido ilustrador Luis Dávila, ha caracterizado a sus personajes típicos con los aguillones y el percebe en la gamela (nombre que se le da en Cariño a la lancha) llamada Malveira, en honor a la asociación fundadora del festival de teatro.

El alcalde de Cariño, José Miguel Alonso Pumar, explicó que “o Concello fixo un traballo intenso para que esta Mostra, que ven marcada totalmente polo Coronavirus, puidese celebrarse e non perdésemos esa regularidade dunha das citas culturais máis importantes do verán galego”, recordó que “as actuación van a estar cargadas de medidas de seguridade” y animó “aos veciños e veciñas de Cariño, e tamén aos de fora, a que participen porque se vai a desenvolver dun xeito seguro”.

El diputado de Cultura de la Diputación de A Coruña, Xurxo Couto, refrendó el apoyo del ente provincial a este tipo de eventos “que hai que apoiar porque representan o que defendemos: a cultura non só se ten que celebrar nas grandes cidades se non que ten que expandirse por toda a sociedade” y valoró que “concellos como Cariño leven a

cabo mostras de teatro como esta”.

Programación

El día inaugural, domingo 9 de agosto, Barafunda Animación representará ‘Aguillóns de Ortegal’, una creación específica de la compañía para Cariño que comenzará a partir de las 12:30 horas de modo itinerante por las calles del municipio. A las 20:30 horas tendrá lugar el acto oficial de presentación en la Praza do Campín, en el que se entregará el premio del público y el premio del público infantil de la pasada edición a Malasombra Producións con ‘Bernarda’ y a Magín Blanco y Teatro Ghazafelhos con ‘A nena e o grilo máis alá’. Además, como colofón, habrá un concierto de Festicultores Troupe.

La primera semana estará dedicada al teatro infantil y para toda la familia. En el

Auditorio y siempre a las 12 horas se representarán ‘Carabela’ de Galeatro el 10 de

agosto; ‘O sal do mar e outros contos mariñeiros’ de Teatro del Andamio el 11 de agosto; ‘Cartóons’ de Excéntricas el 12 de agosto; ‘Lambetadas’ de Talía Teatro el 13 de agosto; ‘Contos do recreo’ de Redrum Teatro el 14 de agosto.

En la Praza do Campín el 15 de agosto a las 12 horas ‘Forzu2’ de Circo Chosco y a las 20:30 horas ‘Te veo’ de Compañía Vaya – B-Side. El 16 de agosto a las 12:00 horas partirá de la casa consistorial el espectáculo de animación en la calle ‘Animacreques’ de Catropés; a las 13:15 horas en la praza do Campín ‘Concerto con fusión’ de Píscore y a las 20:30 horas ‘Ohlimpiadas’ de Compañía La Sincro.

Además, el jueves 13 de agosto a partir de las 21 horas el poeta cariñés Paulo

Maestro, ganador del Slam Poetry Compostela 2019 presentará su trabajo ‘Non hai

dous sen trece’ en el local social de la casa consistorial.

La segunda semana

La segunda semana se centrará en el teatro adulto. En el Auditorio Municipal y

siempre a las 22:15 horas se representarán el 17 de agosto ‘Curva España’ de

Chévere Teatro; el 18 de agosto ‘As virxes salvaxes’ de Teatro do Noroeste; el 19 de agosto ‘Medida x medida’ de Excéntricas; el 20 de agosto ‘Dúas donas que bailan’ de Teatro do Atlántico, y la clausura del 21 de agosto correrá a cargo de la Companhia do Chapitô portuguesa con su obra ‘Electra’.

Toda la programación puede consultarse en la página web oficial del

evento www.mostrateatrocarino.gal

Precios

Los precios para las obras que se representarán en el auditorio son de 1 euro para el

teatro infantil y 5 euros para el adulto. Hay disponible un bono de 20 euros que

permite la entrada a todas las funciones de la noche. Para las obras al aire libre es

necesario reservar en www.reservas.gal ya que el aforo es limitado.

Protocolo sanitario

Una de las principales medidas que ha tomado el Concello tienen que ver con la

organización: durará dos semanas en lugar de una con el objetivo de reducir el

número de funciones diarias para evitar aglomeraciones y facilitar la desinfección de

los espacios.

Será obligatorio usar la máscara en los espectáculos, durante todo el tiempo que se

permanezca dentro de las instalaciones. Habrá dispensadores de gel hidroalcohólico

para el público y una empresa especializada certificará la limpieza y desinfección de

los espacios. El personal acomodador se encargará de colocar a los asistentes y en los

espacios de representación se instalarán carteles con las instrucciones a seguir.

Además, el aforo del auditorio estará reducido a la mitad y se restringirá el acceso a todas aquellas personas que presenten algún síntoma compatible con la COVID-19:

fiebre, tos, dificultad respiratoria…

Obradoiros previos

Como viene siendo tradicional en días previos a la Mostra, el Concello de Cariño ha

programado dos obradoiros relacionados con el evento. En este caso, el 30 y 31 de

julio se celebrarán el taller ‘Pensar en Movemento’ y del 3 al 6 de agosto el ‘Obradoiro de Teatro con Ghazafelhos”.

‘Pensar en movemento’ se celebrará en el Auditorio Municipal de 10 a 14 horas y está dirigido a personas a partir de 16 años. Está impartido por Sabela Mendoza y Caterina Varela y propone una aproximación a la danza y al movimiento desde la teoría y la práctica. Las sesiones combinarán ejercicios sencillos de coreográficos y de

movimiento con dinámicas de lectura y debate alrededor de textos y materiales

audiovisuales. Además, se darán a conocer alguna de las figuras actuales más

destacadas de la creación coreográfica gallega.

El obradoiro de ‘Teatro con Ghazafelhos’ se celebrará en el Auditorio Municipal de 10 a 14 horas y está dirigido a personas a partir de 16 años. Estará impartido por Montse

Piñón y Pepablo Patinho de Teatro Gazhafelhos y por Pablo Sánchez. El objetivo será

conocer de una forma práctica distintos métodos para descubrir como contar con

nuestro cuerpo una historia. Habrá pantomimas, teatro con las piernas, circo, clown,

máscara… y una clase específica de teatro gestual con el actor, director y maestro

Pablo Sánchez. Al finalizar el curso se hará una pequeña mostra.