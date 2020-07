O Concello de Valdoviño estende a iluminación LED á AC-566 entre o cruce de Aviño e San Bartolo

O alcalde de Valdoviño, Alberto González, informou na mañá deste martes de que o Concello vén de iniciar os traballos de renovación das lámpadas do alumeado público na AC-566 entre o cruce de Aviño e o de San Bartolo. Un tramo no que se substituirán 90 lámpadas incorporando a tecnoloxía LED. Será cun investimento de 12.000 euros con cargo ao Fondo de Compensación Ambiental da Xunta de Galicia e, con el, búscase un triple obxectivo: mellorar a calidade lumínica do alumeado, mellorar a seguridade vial, e reducir o consumo eléctrico rebaixando a factura por este concepto.

A intervención enmárcase no plan de eficiencia enerxética do Concello, polo que

nos últimos anos tense completado a renovación por LEDs na AC116 -entre a

rotonda de Robles e o límite con Narón-; nos núcleos de Viansil, de Lavacerido,

de Taraza, na contorna da praia e lagoa da Frouxeira, na Travesía de Atios, na

Porta do Sol, nos entornos do CPI Atios, Centro de Saúde e Casa da Cultura, en

puntos das parroquias de Loira, Pantín e Vilarrube, no Carballal e na Avenida

Areeiros, así como na contorna das vivendas de Mourente.