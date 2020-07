La nueva convocatoria de ayudas a autónomos y pequeñas empresas afectadas por la pandemia podría abrirse antes de que finalice el verano

La concejala de Promoción Económica, María Teresa Deus, avanzó hoy que en la segunda mitad de agosto podría abrirse una nueva convocatoria de las subvenciones correspondientes al Plan de Mejora de la Empleabilidad (PAME-Ferrol), de las que ya se van a beneficiar 1.141 autónomos y pequeñas empresas de la ciudad afectados económicamente por la pandemia de la covid-19. La edil no quiso adelantar plazos fijos, ya que, explicó, van a estar condicionados al cierre definitivo de la convocatoria que ahora mismo se está finalizando administrativamente.

La comisión de evaluación del PAME (de la que forman parte la concejala, un portavoz de cada uno de los cuatro grupos políticos de la corporación municipal y técnicos del Concello) se reunió el pasado viernes para analizar los datos de la primera convocatoria y tratar la apertura de una segunda. Su informe detalla que de las 1.381 solicitudes presentadas, 364 estaban completas de inicio, 777 fueron emendadas en el plazo de subsanación, 225 fueron denegadas y en un solo caso el interesado desistió. También constaban 14 como condicionadas. Hoy, María Teresa Deus explicó que se trata de casos en los que los interesados reclamaron documentación a Hacienda en tiempo y forma y que estaban a la espera de recibirla, por lo que la aportación de estos documentos implica la aceptación de las solicitudes de subvención.

Entre las causas de denegación, figuran las deudas pendientes con la Administración, superar el porcentaje de reducción de facturación, no estar dado de alta en el régimen de la Seguridad Social o en la Mutua Profesional y en Hacienda o no presentar la documentación en la fase de enmienda. Deus insistió en que ahora “disponen de margen” para arreglar estos problemas, por lo que animó “a todo el mundo a estar atento a la segunda convocatoria, tanto a los que tenían alguna deuda pendiente como a los que no pudieron subsanar en tiempo y forma”. “Espero que ahora puedan arreglar estos pequeños problemas y volver a presentarse”, dijo.

Para la edil de Promoción Económica es importante que todo aquel que tenga derecho la una ayuda PAME la pueda obtener. El Concello destinó dos millones de euros la estas subvenciones y la intención, aseguró, y agotar estos fondos. El importe ya comprometido para estas subvenciones es de 1.707.630 euros, con el que se estima que quedarán libres 292.370 euros.